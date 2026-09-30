Italia extiende durante otras dos semana los controles fronterizos con España

El gobierno de Italia extendió otros 15 días los controles en sus fronteras aérea y marítima con España debido a la situación actual en Ceuta, informaron hoy miércoles medios locales.

De acuerdo con Corriere della Sera, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, decidió extender los controles después de una reunión del Comité para el Análisis de la Inmigración y la Seguridad Fronteriza.

La decisión fue motivada por la situación actual en Ceuta, un enclave español en el norte de la costa africana, y la persistencia de preocupaciones de seguridad y migración previamente identificadas, señaló el informe.

El Ministerio del Interior de Italia notificó sobre la medida a la Comisión Europea y a los ministros del Interior de otros países miembros de la Unión Europea, de acuerdo con el informe.

Se trata de la tercera extensión introducida por el Ministerio del Interior de Italia desde el comienzo de la emergencia migratoria en Ceuta, dijo Corriere della Sera. La suspensión temporal de las reglas del espacio Schengen significa que las revisiones siguen vigentes en las fronteras aérea y marítima entre Italia y España.