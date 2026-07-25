Brasil autorizó la venta de gas pimienta para que las mujeres puedan utilizarlo en defensa personal

Brasil autorizó por primera vez la venta de gas pimienta para mujeres mayores de 18 años con fines de defensa personal, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgara una nueva ley publicada este viernes en el Diario Oficial de la Unión.

La normativa flexibiliza la comercialización de este aerosol, que hasta ahora estaba reservado exclusivamente para las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

Con la nueva legislación, las mujeres adultas podrán adquirir y portar el dispositivo elaborado con extractos vegetales para utilizarlo como herramienta de protección ante situaciones de riesgo.

Lula vetó el acceso para menores de edad

Durante la promulgación de la ley, el mandatario brasileño decidió vetar el artículo que habilitaba la compra del gas pimienta a adolescentes de entre 16 y 18 años, incluso con autorización de sus padres o tutores.

El Gobierno explicó que la decisión respondió a recomendaciones del Ministerio de las Mujeres y de otros organismos oficiales, al considerar que esa medida era incompatible con el principio de protección integral establecido en la legislación destinada a niños y adolescentes.

Además, Lula eliminó del texto las disposiciones que contemplaban multas y sanciones administrativas para las usuarias, así como la obligación de denunciar la pérdida del dispositivo dentro de un plazo de 72 horas.

También fueron vetadas modificaciones al Estatuto del Desarme que estaban incluidas en el proyecto aprobado por el Congreso.

Un cambio en la regulación

Hasta la entrada en vigencia de esta ley, la venta y el uso del gas pimienta estaban restringidos a las fuerzas de seguridad brasileñas.

El aerosol provoca irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias y es utilizado en distintos países tanto para defensa personal como para el control de disturbios.

Con esta reforma, Brasil se incorpora al grupo de países que permiten el acceso civil al gas pimienta para protección individual, aunque mantiene la prohibición para menores de edad.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.