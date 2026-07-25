Trump reapareció en la cena de corresponsales de la Casa Blanca bajo un fuerte operativo de seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó este viernes en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que había sido reprogramado tras el tiroteo ocurrido el pasado 25 de abril durante la ceremonia original. La gala se desarrolló en el hotel Waldorf Astoria de Washington bajo un amplio operativo de seguridad.

El mandatario fue el principal orador de la noche y, durante un discurso de poco más de una hora, alternó comentarios humorísticos con fuertes cuestionamientos a medios de comunicación, críticas a dirigentes políticos y referencias a la política exterior de su administración.

"Esta no ha sido una noche fácil", expresó al comenzar su intervención, en alusión a los reconocimientos entregados a periodistas que investigaron distintos aspectos de su gestión.

Un evento marcado por la seguridad

A diferencia de ediciones anteriores, el encuentro contó con estrictas medidas de seguridad como consecuencia del ataque armado registrado en abril. Los asistentes ingresaron por un único acceso y debieron atravesar múltiples controles de identificación.

Además, el Servicio Secreto desplegó un importante operativo en las inmediaciones del hotel, con agentes armados, perros detectores y el cierre de varias calles cercanas.

Durante la ceremonia también fueron homenajeados el agente Víctor Gonzales, quien intervino durante el tiroteo, y el personal del hotel Washington Hilton por su actuación durante la emergencia.

Críticas a la prensa y referencias a Irán

En buena parte de su discurso, Trump volvió a cuestionar a distintos medios de comunicación. Si bien elogió a algunos periodistas cercanos a su administración, también lanzó críticas contra reporteros de The Wall Street Journal y CNN, distinguidos por investigaciones relacionadas con su gobierno.

El presidente también se refirió a la situación en Medio Oriente y defendió la actuación de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

"Todo va extraordinariamente bien. No crean las noticias falsas", sostuvo. Además, aseguró que las fuerzas estadounidenses golpearon "muy duro" a Irán y afirmó que ese país perdió gran parte de su capacidad naval y aérea.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de una negociación diplomática al señalar que considera que Teherán "estaría encantado de llegar a un acuerdo", aunque aclaró que "todavía no es el momento".

Bromas sobre un tercer mandato

Trump aprovechó el escenario para lanzar ironías sobre varios dirigentes políticos, entre ellos el expresidente Joe Biden, Barack Obama, el exgobernador Chris Christie y el músico Bruce Springsteen.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando volvió a bromear sobre la posibilidad de un tercer mandato presidencial.

"Al igual que en mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor. Y la tercera será aún mejor", dijo entre risas, mientras se colocaba una gorra roja con la inscripción "Trump 2028".

Antes de finalizar su intervención, el mandatario confirmó su intención de volver a participar de la cena de corresponsales el próximo año. "Si la cosa se pone realmente muy fea, tal vez no. Pero volveremos", concluyó.

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