Trump anunció una investigación contra la Unión Europea tras la millonaria multa impuesta a Google

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea volvieron a escalar este viernes luego de que el presidente Donald Trump anunciara una investigación formal contra el bloque europeo y anticipara nuevas represalias comerciales por las sanciones impuestas a grandes empresas tecnológicas estadounidenses.

A través de su red social, el mandatario cuestionó las multas aplicadas por Bruselas a compañías como Google, Apple, Amazon y Meta, al considerar que representan un trato "ilegal y altamente discriminatorio" hacia las firmas norteamericanas.

"Estados Unidos no es una 'hucha' para Europa, ¡no lo permitiremos!", expresó Trump, quien aseguró que la Unión Europea "vuelve a las andadas" al imponer sanciones millonarias contra empresas de su país.

Washington iniciará una investigación

El presidente adelantó que su administración pondrá en marcha una investigación amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza al Gobierno estadounidense a analizar prácticas comerciales extranjeras consideradas discriminatorias y responder mediante la aplicación de aranceles.

Trump afirmó que Google ya acumula multas por más de 18.000 millones de dólares y recordó que recientemente recibió una nueva sanción cercana a los 1.000 millones de dólares.

Además, sostuvo que Apple, Meta y Amazon también fueron castigadas "sin motivo alguno" y advirtió que la Unión Europea "pagará un precio muy alto" por estas decisiones. En ese sentido, anticipó que buscará revertir las sanciones e imponer "un arancel sustancial lo antes posible".

La posición de la Unión Europea

Las autoridades europeas sostienen que las multas responden a incumplimientos de las normas comunitarias sobre competencia y protección de los usuarios.

En el caso de Google, la Comisión Europea aplicó una sanción de 460 millones de euros por favorecer sus propios servicios dentro del buscador Google Search y otra de 430 millones de euros por restringir la posibilidad de que los desarrolladores de Google Play redirigieran a los usuarios hacia otros canales de venta.

En total, las multas ascienden a 890 millones de euros —unos 1.015 millones de dólares— y constituyen la mayor sanción aplicada bajo el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), la legislación europea destinada a limitar los abusos de posición dominante de las grandes plataformas tecnológicas.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para el área digital, Henna Virkkunen, defendió la medida al señalar que busca "garantizar un terreno de juego equitativo" para todas las empresas que operan en el mercado digital.

Nuevo foco de conflicto comercial

Desde la Casa Blanca, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que la decisión europea representa "un verdadero riesgo para el mantenimiento de la estabilidad comercial transatlántica".

El anuncio de Trump se produjo un día después de que Washington comunicara una nueva ronda de aranceles sobre cerca de 60 países, en el marco de su estrategia para reforzar las barreras comerciales tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que limitó parte de sus gravámenes.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.