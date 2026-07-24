"Tenemos que hacerlo bien": Trump define su estrategia frente a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo este viernes que la estrategia de salida de su Gobierno respecto de la guerra con Irán contempla dos escenarios claramente diferenciados: la continuidad de las acciones militares o la concreción de un acuerdo diplomático. Las declaraciones fueron realizadas ante periodistas en la Oficina Oval, donde el mandatario fue consultado acerca del rumbo que prevé para el conflicto.

Ante la pregunta sobre cuál era su estrategia de salida, Trump respondió de manera directa: "Creo que hay muchas", dejando en claro que, a su juicio, existen distintas alternativas para abordar la evolución del enfrentamiento.

El mandatario explicó que una de esas opciones consiste en mantener la línea de acción militar actualmente desplegada e, incluso, profundizarla. En ese sentido, afirmó: "Hay una salida militar, en la que simplemente seguimos adelante como lo estamos haciendo, e incluso podemos aumentar la intensidad, y eso está acabando con todo".

Al mismo tiempo, Trump presentó una segunda alternativa, basada en la vía diplomática. Según expresó, considera que esa posibilidad representa una estrategia más conveniente, aunque entiende que todavía no están dadas todas las condiciones para su concreción. "O hay una estrategia más inteligente, y esa es llegar a un acuerdo, y ellos quieren llegar a un acuerdo. Simplemente no creo que estén preparados todavía, pero sí quieren llegar a un acuerdo", afirmó el presidente, en declaraciones citadas por la cadena CNN.

Negociaciones que continúan en paralelo al conflicto

Más allá de la continuidad de las operaciones militares, Trump aseguró que las conversaciones con Teherán siguen en marcha. Sus declaraciones se produjeron después de la decimotercera noche consecutiva de ataques estadounidenses, un contexto que, según indicó, no ha impedido que ambas partes mantengan canales de diálogo.

El presidente señaló que los contactos diplomáticos continúan desarrollándose y que, con el paso de los días, percibe una actitud diferente por parte de Irán.

"Estamos hablando con ellos. Creo que se están poniendo cada vez más serios a medida que pasan los días, quizás por la razón obvia, pero estamos hablando con ellos en este momento", manifestó Trump durante su diálogo con la prensa en la Oficina Oval, según reportó la cadena CNN y consignó la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario profundizó esa evaluación al asegurar que observa un cambio en la disposición de la contraparte, aunque evitó presentar ese escenario como una garantía de éxito para las negociaciones.

"Creo que están siendo, por mucho, los más serios que hemos visto hasta ahora. Pero eso no significa que vayamos a lograrlo", sostuvo, dejando abierta la posibilidad de que las conversaciones no concluyan con un acuerdo definitivo.

Quiénes participan de las conversaciones

Durante el intercambio con los periodistas, Trump también fue consultado acerca de quiénes representan a Estados Unidos en las conversaciones con los funcionarios iraníes.

Su respuesta apuntó a remarcar el amplio nivel de participación dentro de su administración. "Prácticamente todos", respondió el presidente al ser consultado sobre los integrantes del equipo estadounidense involucrado en el proceso.

Entre los funcionarios mencionados de manera específica se encuentran:

El vicepresidente J. D. Vance.

El secretario de Estado Marco Rubio.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, ambos forman parte de las gestiones que se desarrollan con representantes iraníes, en el marco de las conversaciones que continúan pese al contexto de enfrentamiento.

Sin urgencia por un acuerdo antes de las elecciones

Otro de los aspectos abordados por Trump fue el calendario político y su posible influencia sobre las negociaciones.

Consultado acerca de la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones intermedias de noviembre, el presidente dejó en claro que no considera ese plazo como un condicionante para la toma de decisiones.

En ese sentido, afirmó que su prioridad no pasa por cerrar un entendimiento dentro de un calendario determinado, sino por garantizar que cualquier resolución responda a los objetivos de su administración.

"Tenemos que hacerlo bien", expresó Trump, sintetizando su postura respecto de los tiempos que podrían demandar las conversaciones con Teherán.

Un escenario abierto entre la presión militar y la negociación

Las declaraciones del presidente estadounidense reflejan un escenario en el que la presión militar y la negociación diplomática conviven como alternativas simultáneas. Mientras el Gobierno mantiene las acciones militares y reconoce que podrían intensificarse, también sostiene abiertos los canales de diálogo con Teherán.

En ese contexto, Trump insistió en que percibe una mayor seriedad por parte de Irán durante las conversaciones, aunque evitó anticipar un desenlace favorable. Asimismo, confirmó que altos funcionarios de su administración, entre ellos el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, participan de las negociaciones.

Con la decimotercera noche consecutiva de ataques estadounidenses como telón de fondo, el mandatario reiteró que existen dos caminos posibles para el desarrollo del conflicto: la continuidad e incluso la intensificación de la estrategia militar o la búsqueda de un acuerdo diplomático que, según afirmó, ambas partes desean alcanzar, aunque todavía no considera que Irán esté completamente preparado para concretarlo.