Captan una supuesta flota de OVNIs sobre el mar de Hong Kong

La supuesta aparición de una flota de OVNIs en las inmediaciones del mar de Hong Kong, en China, ha causado asombro en millones de internautas. El clip fue viralizado por el canal de YouTube UFO sightings daily y en él se puede observar lo que podría ser un conjunto de platos voladores trasladarse entre las nubes.

La flota estaba integrada por nueve objetos no indentificados, aunque segundos después aparecen otros tres más en acción. Con el correr del clip, los últimos tres OVNIs vuelven a desaparecer.

Las imágenes tomadas a más de 40 mil pies de altura llegaron hasta las autoridades del pentágono, quienes cuentan con una oficina para investigar imágenes recolectadas con Ovnis como protagonistas. Por lo tanto habrá que esperar a que voceros oficiales expliquen lo sucedido para descartar la presencia de vida extraterrestre o para confirmar las diversas teorías que circulan en la red.

Una argentina asegura haber sido secuestrada por un OVNI

La pampeana Irma Rick denunció haber sido abducida por alienígenas el pasado 16 de noviembre, en un hecho confuso que inició en su hogar, cuando comenzó a advertir situaciones extrañas.

“Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo”, expresó la mujer en diálogo con Crónica TV.

Luego su mente quedó en blanco y apareció un día después, a 60 kilómetros de su hogar, y sin poder hablar. Como pudo, se contactó con su familia a la vez que su marido había llamado a las autoridades policiales. Sus hijos la encontraron en medio de una carretera y con un corte en la cabeza que ya había cicatrizado. Seis horas después, ya en el Hospital General Acha, recuperó el habla.

“Solo escuché el viento como fuertísimo. No sé si era de noche o de día. Atinaba a abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos”, recordó Irma.