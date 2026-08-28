Cerimedo habló desde la cárcel en Bolivia: "Jamás participé de negociados"

El consultor político Fernando Cerimedo escribió una nueva carta desde la cárcel boliviana de Palmasola en respuesta a las declaraciones del presidente de ese país, Rodrigo Paz, que si bien reconoció el apoyo del consultor político negó que tuviese funciones oficiales.

"Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz", comenzó diciendo el ex asesor de Javier Milei en el texto que escribió porque "necesitaba enviarle un mensaje a la prensa".

Luego marcó que "las mentiras o chismes no constituyen hechos" y sobre su accionar en la gestión del país andino aclaró: "Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial".

Por lo tanto, "jamás actúe en nombre de nadie ni tomé decisiones" y agregó: "Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario".

Acerca de las acciones ilícitas de las que se lo acusa, afirmó: "Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente, a quien aprecio profundamente y sé de su honorabilidad así como la de toda la familia".

Cerimedo también se refirió a los problemas con su ex pareja, Nadia Beller. "Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político por aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo".

Para concluir, aseguró que desea que su situación judicial se resuelva lo antes posible. "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno".