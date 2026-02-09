Claudia Sheinbaum desafía la presión de Washington y ratifica el apoyo humanitario a Cuba

En una nueva escalada de tensiones diplomáticas que pone a prueba la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado una postura firme y desafiante frente a las políticas de la Casa Blanca. Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, la jefa de Estado mexicana aseguró que su administración no solo mantendrá, sino que incrementará el envío de ayuda humanitaria a Cuba, haciendo frente a las amenazas de aranceles proferidas por la gestión de Donald Trump contra los países que comercien petróleo con la isla.

La postura de México se presenta como un contrapeso a la estrategia de Washington, que busca profundizar el aislamiento económico de La Habana a través de medidas impositivas. Sheinbaum fue categórica al calificar de "muy injusto" el mecanismo de sanciones que penaliza a terceros estados por su intercambio comercial con el pueblo cubano, subrayando que la esencia de la política exterior mexicana radica en la solidaridad y la fraternidad histórica entre ambas naciones. En este sentido, la mandataria reafirmó que el pueblo de México siempre es solidario y que nadie puede ser omiso ante la situación que atraviesa la isla bajo la presión externa.

Emergencia energética y medidas de excepción en La Habana

El pronunciamiento de la mandataria mexicana ocurre en un contexto crítico para la región. Este mismo lunes, Cuba comenzó a implementar un paquete de medidas de emergencia extremas con el objetivo de paliar el denominado estrangulamiento energético derivado de las presiones estadounidenses. La situación ha golpeado duramente la vida cotidiana de los ciudadanos cubanos, obligando al gobierno local a adoptar disposiciones drásticas de ahorro. Entre estas normativas se destaca la implementación de una semana laboral de cuatro días para reducir de manera drástica el consumo de electricidad, el fomento del teletrabajo y un estricto racionamiento de la venta de combustible a particulares.

Ante este panorama de crisis, Sheinbaum insistió en que las sanciones de Estados Unidos imponen una carga insoportable sobre la población. La presidenta señaló que el impacto de estas restricciones recae directamente en los ciudadanos y no necesariamente en las autoridades, lo cual considera una falta de ética en las relaciones internacionales. Sostuvo que se puede estar de acuerdo o no con un régimen de gobierno, pero que no debe afectarse a los pueblos de esa manera, haciendo un llamado a que no haya este tipo de sanciones y que se priorice el apoyo humanitario por sobre las diferencias políticas.

La reacción del Gobierno de México se tradujo en acciones concretas durante el último fin de semana, cuando se realizó un primer envío de ayuda humanitaria compuesto principalmente por víveres y alimentos. Sheinbaum confirmó que esta asistencia continuará y se ampliará según las necesidades que surjan, bajo la premisa de que México ayudará en lo que haga falta. La presidenta enfatizó que el envío de apoyo seguirá fluyendo como parte de una esencia de fraternidad, elevando el tono frente a la amenaza de aranceles que Washington contempla para aquellas naciones que comercialicen crudo con La Habana.

La mandataria mexicana también puntualizó que la sanción a países que venden petróleo es una herramienta de presión que México rechaza de plano. Para el Ejecutivo mexicano, el intento de ahorcar a un pueblo de esa manera es inadmisible y requiere una respuesta diplomática activa. Por este motivo, Sheinbaum adelantó que la ayuda enviada recientemente es solo el inicio de una serie de apoyos que su gestión planea sostener para garantizar que el pueblo cubano cuente con los suministros básicos necesarios para su subsistencia en este periodo de asfixia económica.

Un punto central del anuncio de este lunes fue la determinación de México de retomar el envío de hidrocarburos. La presidenta anunció que su administración agotará todas las gestiones diplomáticas necesarias para normalizar la exportación de petróleo a la isla, desafiando directamente la lógica de sanciones impuesta por el gobierno de Donald Trump. México planea llevar su desacuerdo a diversos foros internacionales, donde expresará formalmente su rechazo a las medidas que impiden el flujo de recursos energéticos básicos hacia el territorio cubano.

La estrategia mexicana no se limita a la asistencia inmediata en forma de alimentos; busca restablecer los canales de suministro energético que han sido bloqueados por las amenazas de aranceles de la Casa Blanca. Sheinbaum concluyó su intervención asegurando que se realizarán todas las acciones diplomáticas necesarias para recuperar el envío de petróleo, argumentando que no se puede asfixiar a una nación de esa forma. Con esta ratificación de política exterior, México se posiciona como un actor clave en la resistencia a las sanciones económicas unilaterales, priorizando la ayuda humanitaria como eje de su relación con el Caribe.