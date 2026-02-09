Denuncian el secuestro de un opositor en Venezuela tras haber sido liberado días atrás

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció durante la madrugada el presunto secuestro del exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien había recuperado su libertad el domingo luego de permanecer detenido desde mayo de 2025. El caso genera repercusiones políticas en América Latina y seguimiento desde distintos sectores políticos en Argentina y provincias como Catamarca.

Según publicó Machado en su cuenta de la red social X, "hombres fuertemente armados y vestidos de civil" llegaron en cuatro vehículos y se llevaron al dirigente por la fuerza. "Exigimos su liberación inmediata", expresó la dirigente opositora al informar el hecho.

El hijo del exdiputado, Ramón Guanipa, también brindó detalles a través de redes sociales. Señaló que alrededor de diez personas no identificadas interceptaron a su padre mientras se encontraba en la vía pública. Indicó además que lograron reconocer algunos de los vehículos involucrados: un Toyota Corolla plateado, una Range Rover blanca y un Renault Symbol. "Exigimos fe de vida inmediata y su liberación", manifestó.

Posteriormente, en un video difundido públicamente, añadió que su padre participaba de una actividad cerca de las 23:45 (hora local) cuando fue emboscado por un grupo de personas que, según indicó, no portaban ningún tipo de identificación oficial.

El partido Primero Justicia (PJ), al que pertenece Guanipa, responsabilizó directamente al Gobierno venezolano por la detención. Desde la fuerza política afirmaron que el dirigente fue interceptado mientras se movilizaba y señalaron como responsables a la vicepresidenta Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Según detalló el espacio opositor en redes sociales, quienes acompañaban al exdiputado aseguraron que fueron apuntados con armas y que posteriormente Guanipa fue obligado a subir a un Toyota Corolla plateado.

El dirigente había sido excarcelado el domingo por la tarde junto a otros opositores cercanos a Machado, luego de que Jorge Rodríguez anunciara que durante la semana serían liberados todos los presos políticos.

Tras recuperar su libertad, Guanipa encabezó una caravana de motocicletas y automóviles junto a otros activistas, visitó cárceles para acompañar a familiares de presos políticos y reclamó la liberación de más detenidos.

El exdiputado se encontraba en la clandestinidad cuando fue arrestado en mayo de 2025, en un operativo policial que, según el Gobierno venezolano, tenía como objetivo desmantelar un supuesto plan para boicotear los comicios regionales y legislativos de ese mes y ejecutar actos terroristas.