Rusia desafía a EE.UU. y auxilia a Cuba ante el inminente corte de combustible

La crisis energética en el Caribe ha alcanzado una nueva y crítica dimensión que trasciende las fronteras regionales para posicionarse en el centro de la disputa geopolítica global. El Gobierno de Rusia ha manifestado un respaldo explícito a Cuba ante la inminente falta de combustible para aviación, una situación que el Kremlin atribuye directamente a la presión ejercida por la administración de Estados Unidos.

Bajo la presidencia de Donald Trump, las sanciones norteamericanas han sido señaladas por Moscú como el factor determinante de una parálisis que amenaza con aislar a la isla del tráfico aéreo internacional en un momento de extrema fragilidad económica.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, fue el encargado de transmitir la postura oficial rusa, describiendo el panorama actual como realmente grave y preocupante. En sus declaraciones, Peskov subrayó que mantienen contactos intensos con sus amigos cubanos tanto por canales diplomáticos como por otras vías alternativas, con el fin de abordar lo que calificó como "medidas asfixiantes" por parte de Washington. Según la visión de Moscú, este tipo de políticas están provocando enormes dificultades para el desarrollo, la estabilidad y la operatividad logística básica del país caribeño.

La urgencia del respaldo ruso se fundamenta en un anuncio técnico de alto impacto para la aeronavegación mundial emitido recientemente por las autoridades cubanas. A través de un aviso NOTAM (Notice to Airmen), se informó a todas las aerolíneas internacionales que operan en la región sobre una medida drástica que entrará en vigencia en las próximas horas. A partir del 10 de febrero y hasta el 11 de marzo, se suspenderá de forma total el suministro de combustible de aviación en todos los aeropuertos internacionales de la isla, una decisión que refleja la severidad del desabastecimiento.

Esta interrupción no representa un hecho aislado, sino que se inscribe en la profunda crisis energética que atraviesa el gobierno de Miguel Díaz-Canel. La carencia de hidrocarburos esenciales para el transporte aéreo pone en riesgo la conectividad de Cuba con el resto del mundo durante un mes completo, generando un escenario de incertidumbre absoluta para las compañías comerciales y para la logística de suministros. Desde Moscú y La Habana señalaron que ya se encuentran analizando posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos paliarlos, mientras crece la preocupación por el impacto inmediato en el sector externo.

El factor Trump y la amenaza de aranceles

Desde la perspectiva de La Habana y Moscú, la lectura de esta crisis apunta a una causa política externa definida y deliberada. El Gobierno cubano ha advertido que el corte de combustible es una consecuencia directa del bloqueo impuesto por Estados Unidos. El punto de máxima tensión se remonta al pasado 29 de enero, fecha en la que el presidente Donald Trump firmó una orden presidencial de alto calibre económico y político para presionar al gobierno de la isla. Esta orden contempla la aplicación de aranceles a aquellos países que suministren petróleo a Cuba, afectando directamente a terceros estados y proveedores internacionales.

La administración de Trump justifica estas medidas al considerar que el gobierno de Miguel Díaz-Canel representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense, utilizando este argumento para cortar las líneas de suministro energético que sostienen la infraestructura básica cubana. En este contexto, el suministro de combustible de aviación se ha transformado en un punto de asfixia estratégica que busca limitar no solo el movimiento de personas, sino también el ingreso de divisas a través de los servicios aeroportuarios.

La preocupación inmediata de Rusia radica no solo en el plano ideológico de su alianza estratégica, sino en la protección de sus propios ciudadanos y en el sostenimiento de la industria turística, pilar fundamental de la economía de la isla. Según datos proporcionados por el servicio de prensa de la Unión de la Industria Turística Rusa, la situación actual presenta desafíos logísticos significativos, dado que actualmente se registran unos 4.000 turistas rusos presentes en territorio cubano que podrían verse afectados por la falta de combustible en los aeropuertos.

Moscú evalúa alternativas constantes para evitar que estos pasajeros queden varados ante posibles cancelaciones masivas de vuelos una vez que se alcance la fecha límite establecida por el aviso NOTAM. Si bien hasta el momento las operaciones aéreas continúan con normalidad, la incertidumbre crece conforme se acerca el plazo del 10 de febrero. Rusia ha asegurado que continuará trabajando junto a las autoridades cubanas para mitigar el impacto de esta crisis aeroportuaria y facilitar el retorno seguro de los visitantes, en un escenario de creciente tensión internacional donde la energía se ha convertido en el nuevo campo de batalla diplomático entre las potencias.