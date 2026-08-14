Colombia: nuevo temblor en el epicentro y los muertos ya suman 287

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes continúa dejando consecuencias devastadoras. El número de fallecidos ascendió a 287, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a partir del conteo de las autoridades realizado hasta las 9 hora local, las 11 de Argentina.

La emergencia también dejó 3.975 personas heridas, unas 378 desaparecidas, 354 personas rescatadas y 102.105 personas afectadas. En total, el terremoto alcanzó a 15 departamentos y 437 municipios, de acuerdo con la UNGRD.

El escenario, sin embargo, presenta diferencias según las fuentes utilizadas para contabilizar a las personas desaparecidas. Mientras el organismo oficial reportó 378 personas en esa condición, la plataforma ciudadana en línea Colombia Te Une estimó que todavía quedan 4.253 personas desaparecidas y que 1.119 ya fueron localizadas.

La diferencia entre ambos registros expone la complejidad de una emergencia que continúa en desarrollo y en la que los equipos de rescate siguen trabajando para establecer la situación de quienes permanecen sin ser encontrados.

El pedido de un "Plan Marshall" para el Chocó

En medio de la tragedia, el presidente Abelardo de la Espriella planteó la puesta en marcha de un "Plan Marshall" para el Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro del movimiento telúrico y que se encuentra entre los territorios más afectados. A su llegada a Quibdó, la capital regional, el mandatario planteó la necesidad de una respuesta especial para la zona y cuestionó el histórico abandono que, según expresó, sufrió el departamento por parte del centralismo.

"Yo quiero proponer un plan especial, un 'Plan Marshall' para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la 'patria milagro' a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece", dijo De la Espriella a periodistas, según reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La referencia al Plan Marshall remite al millonario programa puesto en marcha por Estados Unidos para ayudar a los países de Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la propuesta aparece vinculada a la necesidad de afrontar las consecuencias del terremoto en un departamento que ya enfrentaba condiciones particularmente complejas.

Los equipos de rescate mantienen la búsqueda

El director de la UNGRD, David Santiago Tamayo Roldán, informó que los equipos de rescate continúan trabajando y que cuentan con el apoyo de grupos internacionales especializados. La búsqueda se mantiene pese a que el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes. El funcionario reconoció esa dificultad, aunque aseguró que las tareas no se detendrán.

"Lamentablemente estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar y encontrar a esas personas que están reportadas como desaparecidas", aseguró.

La definición de continuar con las operaciones se desarrolla mientras el número de víctimas y desaparecidos sigue siendo revisado por las autoridades y otras plataformas que realizan sus propios relevamientos.

El Banco Mundial anuncia US$ 200 millones

A la emergencia nacional se sumó una respuesta financiera internacional. El Banco Mundial informó el desembolso de US$ 200 millones para apoyar las tareas de respuesta después del terremoto.

Los recursos están destinados a atender la emergencia en distintas zonas del país, entre ellas Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. El organismo indicó que trabaja junto con el Gobierno de Colombia y otros socios de desarrollo para atender las necesidades inmediatas provocadas por el sismo y, al mismo tiempo, sentar las bases para la recuperación del país.

El vicepresidente José Manuel Restrepo agradeció el respaldo internacional. "Nuestro profundo agradecimiento al Grupo Banco Mundial por su solidaridad con Colombia y por movilizar US$ 200 millones para apoyar la respuesta a esta emergencia", expresó, según reportó el diario El Espectador.

El desembolso se incorpora así a una emergencia que exige respuestas simultáneas en materia de rescate, asistencia humanitaria, infraestructura y continuidad de servicios esenciales.

Casi 2.200 centros educativos afectados

Uno de los sectores más golpeados por el terremoto es el educativo. El más reciente reporte de la UNGRD estableció que 2.198 centros educativos presentaron algún tipo de afectación tras el movimiento sísmico, según informó el diario El Espectador. El impacto adquiere una dimensión especialmente significativa en el departamento donde se ubicó el epicentro. En Chocó hay 796 escuelas afectadas, mientras que en Caldas más de 400 sedes reportaron algún tipo de daño.

La tragedia también dejó víctimas dentro de las comunidades educativas. En Calima El Darién y Yumbo, en el Valle del Cauca, seis estudiantes murieron como consecuencia del colapso de la infraestructura educativa, de acuerdo con el Ministerio de Educación.

Las autoridades educativas debieron implementar diferentes alternativas para sostener el aprendizaje en las zonas afectadas. En varias de las áreas alcanzadas por el terremoto, como Cali, se registraron hasta el momento 214 afectaciones en colegios.

En esa ciudad se apostará por un modelo virtual desde el martes 18 de agosto, con el objetivo de intentar retomar las clases presenciales hasta el 24 de agosto.

En Caldas, en tanto, las instituciones afectadas continuarán el proceso de aprendizaje mediante diferentes herramientas pedagógicas. Entre ellas se encuentran cartillas, elementos pedagógicos y conectividad.

Chocó, el desafío de llegar a las zonas más afectadas

El impacto del terremoto tiene una dimensión particularmente delicada en el Chocó. El director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, Nils Grede, señaló que la población más afectada es aquella que cuenta con "menos recursos y resiliencia" y que estaba "menos preparada" para enfrentar una crisis de esta magnitud.

El departamento donde se localizó el epicentro y donde se concentró buena parte de los daños es, además, señalado como el segundo más pobre del país. A esto se suma la existencia de escasas vías de comunicación, una condición que representa un "desafío logístico" para los organismos humanitarios.

De acuerdo con cifras del Gobierno colombiano, 13.100 personas resultaron afectadas en el Chocó.

Grede también señaló la preocupación por la evolución de la tragedia y expresó la esperanza de que el número final de víctimas no alcance las cifras registradas en Venezuela. Al mismo tiempo, advirtió sobre una dificultad adicional: el hecho de que el impacto se haya extendido sobre áreas rurales podría dificultar o retrasar el alcance de la ayuda humanitaria.