Europa bajo una ola de calor extrema: incendios, evacuaciones y una dura sequía

Europa atraviesa una nueva fase de calor extremo que vuelve a poner en primer plano los incendios forestales y las consecuencias de la sequía. Al menos 150 millones de personas convivirán con temperaturas superiores a los 35 grados, mientras distintos focos afectan desde Alemania hasta el Reino Unido y se registran situaciones críticas también en Francia y Croacia.

En Francia, un nuevo incendio afecta desde el jueves a la región de las Landas. En apenas unas horas, las llamas arrasaron 1.100 hectáreas, mientras aproximadamente 500 bomberos fueron movilizados para combatir el avance del fuego. La operación contó además con un helicóptero cisterna cedido por Australia, con capacidad para transportar casi el doble de agua que un Canadair, utilizado por primera vez en esa zona el viernes.

La situación se desarrolla en medio de una extensa ola de calor. Al menos 75 departamentos franceses permanecen bajo alerta naranja, mientras Météo-France informó que el episodio iniciado el 28 de julio ya superó en duración a la ola de calor de 2003, con diecisiete días de temperaturas intensas. En algunas regiones francesas, el termómetro llegó a marcar 44 grados.

París también atraviesa noches con temperaturas excepcionalmente elevadas. Durante la madrugada del viernes, la capital registró 28 grados a la medianoche, con una previsión de 29 grados para las 2 de la madrugada del sábado. Las denominadas "noches tropicales" se mantienen así como uno de los efectos más visibles del episodio, mientras se espera que las temperaturas comiencen a descender recién durante la próxima semana.

Para este viernes se pronosticaron nuevamente temperaturas extremas en diferentes puntos del país:

41 °C en Aude.

40 °C en Cher.

38 °C en París.

Valores de hasta 40 °C en varias ciudades francesas, especialmente en Île-de-France.

Lo que la sequía dejó al descubierto

El descenso del nivel de los ríos y la sequía también están generando situaciones inesperadas. El calor y la disminución del agua dejan al descubierto objetos que permanecieron durante décadas ocultos en ríos, estanques y campos.

En Ramonchamp, en la región de los Vosgos, la gendarmería intervino este viernes después de que fuera encontrado un objeto metálico cilíndrico que emitía un humo blanco e irritante. Se trataba de una granada de fósforo tipo M15, que había permanecido sumergida en un estanque y quedó expuesta por la sequía y el descenso del nivel del agua.

Cuando llegaron los bomberos observaron pequeñas llamas. Según la información disponible, se cree que el calor provocó la ignición de la granada.

La emergencia también alcanzó un camping de Pas de Calais, al norte de Francia, sobre el canal de la Mancha. En paralelo, al menos 400 personas, muchas de ellas menores, fueron detenidas e interrogadas por su responsabilidad en incendios provocados en Francia, incluido el siniestro que causó la muerte de dos bomberos en Burdeos.

En Guérande, al oeste de Nantes, los turistas evacuados el jueves pudieron regresar al camping después de que el incendio fuera controlado. Unas 2.000 personas habían sido evacuadas por la amenaza de las llamas y aproximadamente 350 fueron alojadas en un complejo deportivo dispuesto por el ayuntamiento de Guérande, en Loira Atlántico. La prefectura informó durante la tarde que el fuego estaba bajo control.

El descenso del Rin complica

La sequía también está teniendo consecuencias sobre la actividad económica y el transporte. El descenso del nivel del río Rin impide que los barcos lleguen al puerto de Estrasburgo y genera escasez de combustible en numerosas estaciones de servicio del este de Francia.

Según los datos oficiales, el 14 % de las estaciones de servicio de Grand Est se encontraba en situación de escasez el viernes por la mañana. A nivel nacional, la proporción era del 3 %.

La situación presenta una marcada diferencia dentro de la propia región: Alsacia y los Vosgos aparecen como las zonas más afectadas, mientras la disminución del nivel del Rin continúa dificultando la llegada de embarcaciones al puerto de Estrasburgo.

El origen de los incendios

La investigación por el incendio que provocó la muerte de dos bomberos cerca del aeropuerto de Burdeos, en Mérignac, también avanzó este viernes.

El adolescente de 15 años acusado por el siniestro admitió haber arrojado una colilla en el lugar donde comenzó el fuego, según informó la fiscalía. El joven fue acusado de "destrucción involuntaria por incendio con resultado de muerte", de acuerdo con el fiscal de Burdeos, Renaud Gaudeul.

El caso se inscribe en un escenario en el que la combinación de altas temperaturas y sequedad incrementa las dificultades para controlar los incendios que se desarrollan en diferentes regiones.

Reino Unido: incendios y bomberos bajo presión

La sequía también está afectando al Reino Unido. En Stourbridge, en las Midlands, un incendio comenzó en el campo y avanzó hasta alcanzar viviendas de la ciudad, en un episodio considerado inédito.

Durante julio solo habían caído 7 milímetros de lluvia, equivalentes al 6 % del récord anual para ese mes. La escasez de precipitaciones dejó un terreno particularmente seco, mientras el calor favoreció la propagación de las llamas.

Phil Garrigan, jefe del servicio de bomberos del Reino Unido, advirtió el viernes que los equipos se encuentran bajo una "considerable presión" debido a los incendios avivados por el calor y la sequía. Al menos 53 personas fueron internadas el jueves como consecuencia de los incendios británicos. Tres bomberos debieron ser hospitalizados tras resultar heridos mientras combatían el incendio de Stourbridge, al suroeste de Birmingham.

El fuego provocó la quema de viviendas, obligó a evacuar a residentes y llevó a otras personas a recibir atención médica por inhalación de humo. Simon Tuhill, jefe de bomberos de West Midlands, describió el episodio como "uno de los incendios más grandes" que su departamento tuvo que enfrentar y resumió la dimensión de la emergencia con una frase: "Era como un infierno".

La intensidad del calor también quedó reflejada en Londres, donde el termómetro alcanzó 38 grados durante la mañana del viernes.

Alemania: un incendio de 300 hectáreas

Mientras los meteorólogos advertían que el calor avanzaba hacia el este europeo, Alemania enfrentaba un importante incendio forestal en su región occidental.

Unas 1.800 personas fueron evacuadas debido a un fuego que ya afectó 300 hectáreas y continúa propagándose. Las llamas se encontraban a solo 200 metros de las viviendas de un barrio de Hürtgenwald, localidad de unos 9.000 habitantes ubicada cerca de la frontera con Bélgica.

La evolución del incendio fue rápida. Durante la noche del jueves se contabilizaban 25 hectáreas afectadas, pero posteriormente la superficie quemada aumentó hasta alcanzar las 300 hectáreas. Alrededor de 300 personas fueron movilizadas para combatir el fuego. También se desplegaron medios aéreos y militares. Dos helicópteros de la Bundeswehr y uno perteneciente al estado de Renania del Norte-Westfalia se dirigieron a la zona, mientras dos tanques del ejército alemán participaron de las tareas.

Las autoridades establecieron además un centro de crisis y destacaron la colaboración de agricultores en las tareas de emergencia.

Croacia: mil evacuados y pacientes en estado crítico

En Croacia, otro incendio de grandes dimensiones comenzó durante la noche del jueves en Omiš, a 30 kilómetros al sur de Split, y se extendió hacia el área de Lokva Rogoznica.

El avance de las llamas obligó a evacuar a unas 1.000 personas, entre ellas aproximadamente 300 turistas checos. La República Checa envió a un agente de policía para colaborar en la coordinación de la respuesta de emergencia. El primer ministro croata, Andrej Plenković, calificó el episodio como "uno de los peores incendios de los últimos años" y destacó que, hasta ese momento, no había víctimas mortales confirmadas.

Sin embargo, la situación sanitaria era delicada. Los hospitales locales informaron que siete de las 14 personas hospitalizadas se encontraban en estado crítico. Las autoridades trabajaban para trasladar a algunos de los afectados a Zagreb, donde podrían recibir atención especializada.

También se esperaba durante la jornada la llegada del presidente croata, Zoran Milanović, quien agradeció a los bomberos locales por sus esfuerzos y prometió ayuda económica para las comunidades afectadas.

El Etna suma otra emergencia en Sicilia

A este escenario se agrega la actividad volcánica del monte Etna. El aeropuerto de Catania, en Sicilia, permanecerá cerrado hasta el sábado debido a la presencia de ceniza derivada de la actividad del volcán. Los vuelos continuarán suspendidos hasta las 02:00 del 15 de agosto, hora local, según informó SAC, la empresa operadora del aeropuerto. La medida afecta a todas las llegadas al aeropuerto, uno de los principales centros de conexión de la isla.

La actual interrupción es considerada la más grave que afectó al aeropuerto de Catania en al menos dos décadas. Durante la última semana, la actividad volcánica provocó cancelaciones y desvíos de cientos de vuelos.

En total, aproximadamente 630 vuelos fueron desviados hacia otros aeropuertos, mientras más de un tercio de los 1.974 vuelos programados en Catania fueron cancelados.

El calor extremo, los incendios, la sequía, las evacuaciones y ahora también la actividad volcánica configuran así un escenario de múltiples emergencias simultáneas en distintos puntos de Europa, mientras al menos 150 millones de personas se preparan para jornadas con temperaturas superiores a los 35 grados.