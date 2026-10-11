Cómo es la cirugía a la que se someterá el Papa antes de su viaje a la Argentina

El Papa León XIV anunció este domingo que se someterá en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar. La operación está prevista a menos de un mes del viaje que el Sumo Pontífice tiene programado realizar a la Argentina, un dato que sitúa el procedimiento médico en el contexto de su próxima agenda.

Aunque el Vaticano no brindó detalles técnicos sobre la cirugía que se le practicará, las intervenciones destinadas a extraer nódulos pulmonares pueden realizarse mediante distintas técnicas, de acuerdo con las características de la lesión y las necesidades de cada paciente. Entre las alternativas utilizadas actualmente se encuentra la cirugía torácica asistida por video, conocida como Cirugía de Toracoscopia Asistida por Video (VATS), un procedimiento mínimamente invasivo que permite acceder al pulmón a través de pequeñas incisiones.

La intervención tiene como objetivo extirpar el nódulo detectado. Estas formaciones, conocidas habitualmente como una "mancha en el pulmón", pueden responder a diferentes causas, tanto benignas como malignas. Por eso, la detección temprana y la evaluación médica resultan fundamentales para determinar su naturaleza y definir el tratamiento adecuado.

En relación con el tiempo posterior a la operación, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que el posoperatorio del papa León XIV será de una semana. La duración de la recuperación, sin embargo, puede variar según la técnica empleada, la extensión de la resección y la evolución clínica posterior.

Qué es un nódulo pulmonar y cómo se detecta

Un nódulo pulmonar es un pequeño bulto que aparece en los estudios por imágenes del tórax. Puede observarse en una radiografía o en una tomografía computarizada como una mancha blanca sobre el tejido pulmonar normal. En general, estas formaciones tienen un diámetro de hasta 30 milímetros.

La denominación de "mancha en el pulmón" se utiliza comúnmente para describir este tipo de hallazgo, aunque la presencia de un nódulo no significa necesariamente que exista una enfermedad maligna. Su origen puede estar relacionado con infecciones, alteraciones benignas u otras condiciones, pero también puede constituir el primer signo de un cáncer de pulmón.

De acuerdo con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), las causas de un nódulo pulmonar solitario se agrupan en dos grandes categorías: benignas y malignas. La distinción entre ambas resulta relevante para establecer los pasos que deben seguirse después de su detección.

Entre las posibles causas benignas se encuentran:

Infecciones respiratorias, que pueden originar alteraciones visibles en los estudios de imágenes.

Tumores benignos, como los hamartomas.

Trastornos vasculares, que también pueden estar asociados con la aparición de estas formaciones.

Ganglios linfáticos, que pueden manifestarse como nódulos.

Quistes broncogénicos, incluidos entre las causas posibles.

En contraposición, algunos nódulos pueden estar vinculados con procesos malignos. Los especialistas advierten que, en determinadas circunstancias, su aparición constituye la primera señal de un cáncer de pulmón. Por esa razón, el hallazgo requiere una evaluación que permita establecer sus características y determinar qué conducta médica corresponde seguir.

Los factores que pueden aumentar el riesgo de malignidad

La presencia de un nódulo pulmonar no implica por sí misma un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, existen factores que pueden incrementar el riesgo de que la lesión sea cancerosa y que son considerados al momento de evaluar este tipo de hallazgos. Entre las circunstancias señaladas por los especialistas se encuentran el consumo de tabaco, los antecedentes de tabaquismo y determinadas exposiciones ambientales o tratamientos previos.

Los factores mencionados incluyen:

Ser fumador o exfumador.

Tener más de 65 años.

Haber recibido radioterapia sobre el tórax.

Haber estado expuesto al amianto.

Haber tenido exposición al gas radón.

Haber estado expuesto al humo de segunda mano.

Estos elementos forman parte de los aspectos que pueden aumentar la probabilidad de que un nódulo sea maligno. En ese marco, la detección temprana adquiere importancia porque permite avanzar en la evaluación de la lesión y definir el tratamiento que corresponda según sus características.

La información disponible sobre la intervención del papa León XIV no incluye detalles técnicos acerca del tamaño del nódulo, sus características en los estudios por imágenes ni los motivos específicos por los que se decidió realizar la cirugía. El Vaticano tampoco precisó qué técnica será utilizada durante el procedimiento.

En qué consiste la intervención

Cuando los nódulos son de mayor tamaño o presentan características que generan sospechas de malignidad, el tratamiento suele incluir una intervención quirúrgica para extirparlos. El procedimiento se denomina resección pulmonar y consiste en retirar la lesión mediante una cirugía cuyo abordaje depende de las condiciones del caso.

Actualmente, muchas de estas intervenciones se realizan con técnicas mínimamente invasivas. Entre ellas se destaca la Cirugía de Toracoscopia Asistida por Video, conocida por sus siglas en inglés como VATS.

Según la información del Hospital Italiano, este procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia general o total. Para permitir que el paciente respire durante la intervención, se realiza una intubación de la vía aérea. Luego, el equipo médico utiliza pequeñas incisiones en el costado del tórax para introducir una cámara y los instrumentos necesarios para operar.

La cámara permite observar el área de trabajo, mientras que las herramientas se emplean para llevar adelante la intervención. El acceso mediante incisiones pequeñas diferencia esta técnica de la cirugía abierta y explica por qué suele asociarse con una recuperación más rápida.

infografía LA NACION

La VATS forma parte de las alternativas mínimamente invasivas utilizadas para tratar determinados nódulos pulmonares. No obstante, la elección de la técnica depende de las características del cuadro y de la evaluación médica. En el caso del Papa, no se informó públicamente cuál será el método elegido para extirpar la lesión.

Cirugía por video o toracotomía: las diferencias

Además de la cirugía asistida por video, existe una alternativa tradicional conocida como toracotomía o cirugía abierta. Este procedimiento requiere un acceso más amplio al pulmón y, por sus características, es más invasivo. Mientras que la VATS utiliza pequeñas incisiones para introducir una cámara y herramientas quirúrgicas, la toracotomía requiere una incisión de aproximadamente 20 a 25 centímetros en el costado del tórax, además de la apertura de la caja torácica para acceder al área que debe tratarse.

Las principales diferencias entre ambos abordajes se relacionan con el acceso quirúrgico y los tiempos de recuperación:

Cirugía torácica asistida por video (VATS): se realiza mediante pequeñas incisiones en el costado del tórax, por las que se introducen una cámara y otros instrumentos. Es una técnica mínimamente invasiva y, generalmente, permite una recuperación más rápida.

Toracotomía o cirugía abierta: requiere una incisión de entre 20 y 25 centímetros y la apertura de la caja torácica. Es un procedimiento más invasivo y la recuperación puede prolongarse durante varias semanas o incluso más tiempo.

La existencia de estas alternativas muestra que la extirpación de un nódulo pulmonar no responde a un único procedimiento. La técnica utilizada y el alcance de la intervención dependen de distintos factores médicos, por lo que no es posible establecer cuál se aplicará en el caso del Sumo Pontífice a partir de la información difundida hasta el momento.

Cuánto tiempo demanda la recuperación

El período de recuperación posterior a una resección pulmonar depende de varios elementos. Entre ellos se encuentran el tipo de cirugía realizada, la extensión de la resección y la evolución clínica que presente el paciente después de la intervención. La literatura médica señala que las personas sometidas a una resección pulmonar suelen permanecer internadas alrededor de diez días. Ese período constituye una referencia general y puede variar según el procedimiento y la evolución posterior.

En el caso del Papa León XIV, Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, precisó que el posoperatorio será de una semana. Esa es la estimación comunicada oficialmente para el período posterior a la intervención.

El anuncio se produce a menos de un mes del viaje que el Papa tiene previsto realizar a la Argentina. Sin embargo, la información difundida no detalla cómo se organizará su agenda durante el período de recuperación ni si la operación tendrá alguna consecuencia sobre los planes de la visita.

Por el momento, los datos confirmados se concentran en la decisión de extirpar el nódulo pulmonar, la realización de la intervención en los próximos días y la previsión de una semana de posoperatorio. La técnica quirúrgica específica y otros detalles médicos no fueron informados por el Vaticano.