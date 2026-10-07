¿La Sole cambió el poncho de Catamarca por una campera a un jugador?

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo invitados especiales y distintos momentos de emoción durante el amistoso frente a Benín. Entre ellos estuvo Soledad Pastorutti, quien tuvo una participación destacada al interpretar "Brindis" para el capitán argentino.

La cantante protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche cuando le dedicó su canción a Messi. Una vez terminada la interpretación, La Sole permaneció en el círculo central junto al resto de los jugadores, acompañando la escena mientras el futbolista hablaba ante los hinchas que se habían acercado para despedirlo.

Fue en ese momento cuando se produjo una situación que terminó convirtiéndose en una de las escenas más particulares de la jornada. Mientras la Pulga se dirigía al público, Agustín Giay se acercó a la cantante con un pedido que sorprendió tanto por su espontaneidad como por el objeto que estaba en juego.

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El trueque entre el camperón y el poncho

El defensor le propuso a Soledad Pastorutti realizar un intercambio: su camperón de la Selección argentina a cambio del poncho que ella tenía puesto.

Giay, exfutbolista de San Lorenzo y actualmente jugador de Palmeiras, fue quien tomó la iniciativa para concretar el particular "trueque". La propuesta fue aceptada por la cantante, que no dudó en intercambiar las prendas con el futbolista. El gesto se produjo en pleno campo de juego, mientras continuaba el homenaje a Messi y el capitán argentino hablaba con los hinchas.

El intercambio tuvo además una consecuencia inmediata y visible. Una vez realizado, la intérprete de "Tren del Cielo" se colocó la campera albiceleste, dejando de lado por unos instantes el poncho que había llevado durante su participación en la despedida.

La escena llamó rápidamente la atención de quienes se encontraban alrededor. El resto de los futbolistas de la Selección reaccionó con risas ante la situación, convirtiendo el inesperado intercambio entre la cantante y el defensor en un momento distendido dentro de una noche marcada por la emoción.

Del homenaje al momento de complicidad

La participación de Soledad había comenzado en un registro completamente diferente. La cantante fue una de las invitadas especiales para acompañar la despedida de Messi y protagonizó un momento emotivo al interpretar "Brindis".

Después de esa presentación, la artista se quedó junto a los futbolistas en el círculo central. Allí se desarrollaba otra de las escenas centrales de la jornada: Messi hablaba ante los hinchas que habían llegado para despedirlo de la Selección argentina. En medio de ese contexto, Giay decidió acercarse a la cantante. La propuesta de intercambiar prendas introdujo un instante de espontaneidad en una ceremonia cargada de simbolismo.

El detalle que terminó dándole mayor singularidad al episodio fue justamente el poncho de Soledad. El defensor no solamente pidió una prenda de la artista, sino que propuso entregarle a cambio el camperón de la Selección, que terminó siendo utilizado por la cantante.

Así, mientras Messi continuaba hablando con el público, el centro del campo fue escenario de una situación que rápidamente generó risas entre los integrantes del plantel.

Una escena que se volvió viral

La particular secuencia no quedó solamente como una anécdota dentro del estadio. El intercambio entre Soledad Pastorutti y Agustín Giay fue registrado en video y posteriormente comenzó a circular en las redes sociales.

La imagen de la cantante con la campera albiceleste, luego de haber entregado su poncho al futbolista, se transformó así en uno de los momentos curiosos de la despedida. El episodio reunió en pocos segundos a tres elementos que atravesaron la jornada: la despedida de Messi, la presencia de una de las artistas invitadas y la participación espontánea de un jugador de la Selección.

La escena también mostró un costado distendido de los protagonistas. Mientras Messi se encontraba concentrado en su despedida y en sus palabras ante los hinchas, Giay aprovechó el momento para realizar un pedido inesperado a Soledad. La cantante aceptó y el intercambio terminó acompañado por las risas del resto de los futbolistas.

El poncho y la reacción en Catamarca

Para nuestra provincia, la reacción en la despedida giró en torno al poncho bandera que lució la cantante de Arequito. En redes sociales el Ministerio de Cultura reaccionó al respecto. Manifestaron: "el poncho bandera, de Catamarca, en la despedida de Lionel Messi".

Seguidamente agradecieron a la cantante y remarcaron que la prenda, creación de artesanos catamarqueños, fue un obsequio para la Sole en la última edición de la Fiesta del Poncho.