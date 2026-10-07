Salió a la luz lo que nadie contó sobre Messi y Antonela tras las despedida de la Selección: "Se termina"

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo marcó el final de una era para el capitán. Detrás de su adiós también quedó expuesta una realidad que involucra directamente a Antonela Roccuzzo y a toda su familia, después de tantos años viviendo al ritmo de la carrera del futbolista.

Mientras el Diez protagonizaba uno de los momentos más emotivos de su recorrido con la camiseta albiceleste, Antonela fue una de las grandes figuras que acompañaron la jornada desde cerca. Primero estuvo en el palco junto a sus hijos, Thiago, Ciro y Mateo, y su suegra, Celia. Luego bajó al campo de juego para compartir con Messi la despedida.

Pero el vínculo de Antonela con la carrera de Lionel va mucho más allá de esta última noche. Durante todos estos años, la rosarina estuvo presente en cada etapa del camino, tanto en los momentos de gloria como en los más difíciles. Por eso, el retiro de Messi también supone para ella el cierre de una rutina familiar que estuvo marcada durante mucho tiempo por el fútbol y por los compromisos del capitán.

En medio de esta despedida, Carolina Baldini, ex pareja del Cholo Simeone, hizo una profunda reflexión sobre el lugar que ocupa la mujer de un deportista y se puso especialmente en el lugar de Antonela.

"Hoy se retira nuestro capitán. Pero no se retira solo. Con él también termina una etapa para su mujer, para sus hijos, para su familia. Porque detrás de cada deportista hay mucho más que entrenamientos, partidos y triunfos. Hay una familia entera que aprendió a vivir al ritmo de sus sueños", comenzó escribiendo.

En su publicación, Carolina remarcó el acompañamiento que Antonela le brindó a Lionel a lo largo de toda su trayectoria. Además, hizo referencia a los momentos más complejos que atravesó el futbolista, entre ellos el último Mundial, cuando su papá, Jorge Messi, atravesaba una delicada situación de salud.

"Y detrás de él estuvo ella. La mujer que sostuvo, que alentó, que acompañó. La que muchas veces acomodó sus propios tiempos a los de él. La que estuvo en las victorias, pero sobre todo en las derrotas. La que conoció los nervios antes de cada partido", destacó.

Finalmente, Baldini puso el foco en lo que comienza ahora para la familia del futbolista: una etapa completamente diferente después de tantos años de vivir alrededor de la carrera profesional de Messi.

"Hoy se termina esa vida que conocieron durante tantos años. Y comienza otra", escribió. Y completó: "Reacomodar los tiempos. Reinventar las rutinas. Porque cuando un deportista se retira, no cuelga solamente una camiseta. Se despide una familia entera de una forma de vivir".