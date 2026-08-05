Confirmaron la llegada del papa León XIV a la Argentina para noviembre

En las próximas horas, el Vaticano comunicará de manera oficial una de las noticias más trascendentales para la región sudamericana: el papa León XIV realizará un viaje apostólico que lo llevará a recorrer Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Esta importante gira pastoral se concretará luego de que el Santo Padre aceptara formalmente las invitaciones cursadas por los jefes de Estado y por las autoridades eclesiásticas de los tres países incluidos en la gira.

Radiografía del itinerario y distribución temporal

La magnitud de este desplazamiento internacional abarca un total de doce días de intensa actividad pastoral en el cono sur, comprendiendo un mapa geográfico que distribuye sus escalas en once ciudades mencionadas en el anuncio oficial.

Hasta el momento, las fuentes oficiales han confirmado los plazos temporales de cada tramo, destacando la siguiente distribución:

Uruguay: Del 6 al 8 de noviembre (tres días de estadía).

Argentina: Del 8 al 11 de noviembre (cuatro días de estadía).

Perú: Del 11 al 17 de noviembre (siete días de estadía, configurando el tramo más prolongado del recorrido).

La primera escala: El comienzo en Uruguay

El periplo internacional del pontífice se pondrá en marcha el 6 de noviembre en Uruguay. En territorio uruguayo, el Santo Padre permanecerá hasta el 8 de noviembre, abarcando en su agenda un total de tres ciudades clave del país oriental: Montevideo, Paisandú y Florida. Tras concluir esta primera escala regional, el papa se trasladará directamente hacia la Argentina para dar continuidad a las etapas programadas de su recorrido.

El despliegue en suelo argentino

La llegada del papa León XIV a la Argentina está fijada para el 8 de noviembre, inmediatamente después de completar el tramo uruguayo. Durante los cuatro días que durará su permanencia en el país, el pontífice visitará tres puntos geográficos determinados: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

No obstante, las comunicaciones oficiales han señalado que, por el momento, no se precisó el orden exacto de las actividades dentro de cada destino, ni se informó cuánto tiempo específico permanecerá en cada una de las ciudades mencionadas. De igual manera, se indicó que todavía no se detallaron los lugares físicos en los que se desarrollarán los actos oficiales y religiosos, ni se difundieron detalles sobre las actividades, ceremonias o encuentros previstos. La etapa argentina concluirá formalmente el 11 de noviembre, fecha en la cual se iniciará de manera inmediata el tramo correspondiente a Perú, último país de la gira apostólica.

El Cierre de la gira en tierras peruanas

La etapa final del viaje pastoral tendrá como escenario a Perú, país que acogerá al papa León XIV desde el 11 hasta el 17 de noviembre. Se tratará, sin lugar a dudas, del tramo más prolongado de todo el recorrido anunciado, ya que el pontífice permanecerá allí durante siete días, contrastando con los tres previstos en Uruguay y los cuatro correspondientes a la Argentina.

Durante su estadía en territorio peruano, las ciudades que formarán parte de la visita serán Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Al igual que en las etapas anteriores, hasta el momento no se ha informado sobre reuniones con autoridades, celebraciones religiosas, traslados internos ni actos que se encuentren abiertos al público en general.