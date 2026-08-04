"La izquierda es como una bacteria": la dura definición del hijo de Bolsonaro sobre Cristina y Lula

El escenario político de la región vuelve a entrelazar a las figuras más influyentes de la última década. En declaraciones recientes concedidas a Radio Rivadavia, Eduardo Bolsonaro —ex diputado federal por San Pablo e hijo del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro— se refirió de manera categórica a la presentación formal que realizó la ex mandataria argentina Cristina Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo de dicho movimiento legal por parte de la dirigente argentina es buscar la anulación de su condena judicial y asegurarse, de este modo, la posibilidad concreta de presentarse como candidata en los comicios previstos para 2027.

Ante este panorama internacional y judicial, el referente político brasileño fue contundente al manifestar que la situación le evoca un recuerdo directo: "Me pasa la misma película que con Lula (da Silva)", expresó de manera gráfica al trazar una línea de continuidad analítica entre ambos procesos judiciales en el Cono Sur.

La estrategia jurídica y la metáfora de la izquierda continental

Inspiración regional y antecedentes en el caso Lava Jato

Profundizando en su análisis sobre los métodos legales utilizados por los líderes progresistas de Sudamérica, el hermano del actual candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, sostuvo firmemente que la ex mandataria argentina "se inspira" en el actual jefe de Estado del gigante sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva. Como prueba de esta conexión metodológica e institucional, remarcó un dato clave dentro de la defensa legal: uno de los abogados actuales de Cristina Kirchner fue uno de los letrados que defendió a Lula en el marco del emblemático caso Lava Jato.

Para ilustrar su visión sobre la persistencia de estos liderazgos a pesar de los fallos adversos de los tribunales, Eduardo Bolsonaro recurrió a una dura definición conceptual al afirmar que "la izquierda es como una bacteria", profundizando su metáfora con la siguiente advertencia: "Solo espera el momento donde la humanidad esté más baja, para intentar volver a hacer las malas cosas que siempre hacen".

Para respaldar su argumentación sobre el proceso judicial que atravesó el actual mandatario brasileño y desestimar cualquier versión de inocencia institucional, el ex diputado federal detalló la arquitectura judicial y el volumen de magistrados que intervinieron en el caso:

Lula da Silva salió de la cárcel no por ser considerado inocente.

Fue procesado inicialmente por un juez local.

Apeló su condena ante una Corte estatal.

Elevó su reclamo a un tercer nivel, llegando hasta el Supremo Tribunal Federal.

Recurrió también ante la Corte Superior de Justicia de Brasil.

Resultado procesal: Lula se fue condenado no solo por un juez unipersonal, sino por unos 15 jueces en total a lo largo de las distintas instancias.

Financiamiento electoral y asistencia internacional en 2023

Las revelaciones sobre la campaña de Sergio Massa y el rol de Simone Tebet

En otro orden de asuntos de suma relevancia geopolítica para la región, el ex legislador fue consultado de manera directa sobre si el presidente de Brasil, Lula da Silva, envió dinero durante el año 2023 para financiar la campaña electoral del entonces candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. Ante este interrogante, el dirigente afirmó categóricamente que ese hecho sucedió.

En este sentido, sostuvo que el presidente brasileño "habló para que su ministra, Simone Tebet, le enviara un billón de dólares en algún banco latinoamericano". Aclarando los matices de dicha operación financiera internacional y su impacto macroeconómico y electoral en el territorio argentino, el referente del clan Bolsonaro precisó los siguientes aspectos técnicos:

Destino de los fondos: El dinero no fue enviado directamente para la elección de Sergio Massa.

Naturaleza de la ayuda: Se trató de una asistencia financiera formal destinada al gobierno del entonces presidente Alberto Fernández.

Objetivo político: Sostener la artificialidad de que mejoraría la economía de Argentina, una estrategia apuntalada por el hecho de que Massa se desempeñaba simultáneamente como ministro de Economía.

Apoyo logístico y operativo: Existieron asistentes conectados al gobierno de Lula que colaboraron activamente en las tareas de marketing de la campaña de Massa.

Vigilancia política: Un aspecto sobre el cual advirtió: "Y esto las personas curiosamente lo olvidan, pero nosotros no", sentenció con firmeza.

Exilio, censura y el panorama electoral rumbo a las urnas

La situación institucional en Brasil y las expectativas de los comicios

Hacia el final de sus declaraciones públicas, Eduardo Bolsonaro abordó su situación personal y el clima político imperante en su país natal, señalando que no puede volver a Brasil debido a que "la cosa no está tan buena y no hay mucha democracia". En la misma línea crítica, indicó que en la actualidad brasileña imperan situaciones graves como la censura y las prisiones políticas, poniendo como ejemplo directo que su propio padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, "no pudo ser candidato".

No obstante el escenario de restricciones institucionales descrito, el ex diputado visualiza un horizonte competitivo sumamente favorable para su espacio político de cara al proceso electoral que se avecina en el gigante sudamericano. Al respecto, delineó el calendario formal y las expectativas numéricas con las siguientes precisiones técnicas:

Primera vuelta electoral: Se llevará a cabo el 4 de octubre.

Balotaje o segunda vuelta: Si su hermano Flávio Bolsonaro no logra la victoria en la primera vuelta, los comicios se definirán el 25 de octubre.

Escenario demoscópico: La noticia positiva destacada es que Lula está empatado técnicamente con Flávio en las encuestas.

Comparativa histórica: Este escenario actual representa un punto altamente favorable para su espacio político porque, según recordó, en la elección presidencial de 2022, su padre Jair Bolsonaro estaba 13 puntos atrás en los sondeos previos, concluyó.