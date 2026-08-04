EE.UU. confirmó las primeras muertes por cyclospora y apuntan a una lechuga de México

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron las primeras dos muertes relacionadas con el brote de cyclospora, una enfermedad intestinal conocida también como diarrea explosiva, causada por un parásito microscópico. Ambos fallecimientos fueron registrados en el estado de Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos informó oficialmente el deceso de las víctimas.

De acuerdo con el organismo estatal, las dos personas fallecidas presentaban afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto agravadas por la enfermedad intestinal y el cuadro de deshidratación asociado a la infección. Las autoridades aclararon que no brindarán información adicional sobre las víctimas ni sobre las circunstancias particulares de los fallecimientos.

Se trata de las primeras muertes confirmadas en Estados Unidos vinculadas a este brote del parásito microscópico, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de la propagación y las fuentes de contagio.

La lechuga servida en locales de Taco Bell

Los especialistas que investigan el brote consideran que una lechuga proveniente de México, servida en locales de Taco Bell ubicados en nueve estados, aparece como la principal fuente de contagio.

Hasta fines de julio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían vinculado 1.947 casos a ese alimento, entre los cuales al menos 98 personas debieron ser hospitalizadas.

No obstante, la investigación continúa abierta. Los CDC señalaron que además de la lechuga identificada, otras marcas, restaurantes, comercios minoristas o canales de distribución también podrían estar relacionados con el brote, por lo que el rastreo epidemiológico sigue en desarrollo.

Qué es la cyclospora y cómo se transmite

La cyclospora es un parásito microscópico que infecta el intestino y provoca una enfermedad denominada ciclosporiasis. Según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), uno de sus síntomas característicos es la diarrea acuosa, que suele manifestarse mediante evacuaciones intestinales frecuentes y, en ocasiones, explosivas.

Los brotes de esta enfermedad tienden a registrarse con mayor frecuencia a finales de la primavera y durante el verano, período en el que aumentan los episodios asociados a alimentos contaminados.

El parásito prospera en ambientes cálidos e infecta el aparato digestivo. Su propagación ocurre a través de las heces, y en ocasiones anteriores las investigaciones determinaron que las personas se contagiaron tras consumir frutas o verduras expuestas a agua de riego contaminada con materia fecal.

Una enfermedad poco frecuente, pero bajo vigilancia

Los CDC indicaron que la ciclosporiasis rara vez resulta mortal, aunque el actual brote mantiene bajo seguimiento a las autoridades sanitarias debido al elevado número de personas afectadas.

La enfermedad es considerablemente menos frecuente que otras infecciones transmitidas por alimentos, como las provocadas por salmonela o Escherichia coli (E. coli). Además, las investigaciones epidemiológicas suelen enfrentar una dificultad adicional: muchos casos nunca logran asociarse a un alimento específico o a una fuente concreta de contagio, lo que complica la identificación del origen de los brotes.

Durante años, Estados Unidos registró pocos episodios de cyclospora. Sin embargo, esa tendencia comenzó a modificarse aproximadamente hace una década, cuando el número de casos empezó a incrementarse de manera sostenida.

Un crecimiento que se hizo evidente en los últimos años

Los especialistas observaron un aumento particularmente marcado de la enfermedad durante 2018 y 2019. Hasta ese momento, 2019 había sido el año con la mayor cantidad de casos de ciclosporiasis registrados en Estados Unidos, con alrededor de 4.700 personas afectadas.

El brote actual, sin embargo, ya presenta cifras significativas que mantienen en alerta a las autoridades sanitarias federales. Desde el 1 de mayo, los CDC recibieron reportes de más de 4.100 casos confirmados de la enfermedad y actualmente investigan más de otros 7.400 casos probables distribuidos en 41 estados.

El organismo advirtió además que el número real de personas afectadas probablemente sea superior al registrado oficialmente, debido a que no todos los casos llegan a notificarse al sistema sanitario.

La investigación que continúa

Con las primeras dos muertes confirmadas en Michigan, el brote de cyclospora adquirió una nueva dimensión para las autoridades sanitarias estadounidenses. Aunque los CDC sostienen que la ciclosporiasis rara vez provoca fallecimientos, el elevado número de casos confirmados y probables mantiene activa la investigación epidemiológica.

Mientras los expertos profundizan el rastreo para determinar todas las posibles fuentes de contagio, la atención continúa centrada en la lechuga procedente de México servida en establecimientos de Taco Bell, aunque la propia agencia federal advirtió que el brote podría involucrar también a otras marcas, restaurantes, comercios y canales de distribución. En paralelo, los organismos de salud mantienen el monitoreo de los casos reportados en 41 estados, con el objetivo de establecer el alcance real de una enfermedad cuyo número de afectados podría superar ampliamente las cifras oficiales debido a la subnotificación de casos.