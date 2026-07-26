Corina Machado se apartó del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó este domingo que no participará del proceso de diálogo impulsado entre un sector de la oposición y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, previsto para comenzar en agosto y respaldado por Estados Unidos.

En un comunicado firmado junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, Machado cuestionó que el mecanismo haya sido diseñado y puesto en marcha sin su participación.

"Miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento, no participamos", señalaron.

A mediados de julio, el gobierno interino de Rodríguez y un grupo de exparlamentarios opositores que integraron la Asamblea Nacional entre 2015 y 2020 anunciaron un plan de trabajo orientado al "fortalecimiento de la democracia", cuyo inicio está previsto para agosto.

Washington respaldó la iniciativa y la calificó como un "paso importante en el proceso de reconciliación política" de Venezuela.

Machado cuestionó el mecanismo de diálogo

La dirigente opositora reivindicó además la victoria de González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor en medio de denuncias de fraude.

"No nos corresponde explicar sus alcances y sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma", sostuvo Machado.

La dirigente tampoco había intervenido públicamente en los avances que Dinorah Figuera, opositora exiliada, comenzó a desarrollar en junio con sectores del gobierno y de la oposición.

Con respaldo de Washington, Figuera mantuvo una reunión en Caracas con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, además de encuentros con dirigentes opositores.

Figuera encabeza desde 2023 una comisión vinculada con la Asamblea Nacional correspondiente al período 2015-2020, institución que estuvo bajo control opositor pero posteriormente fue marginada por el gobierno de Maduro.

"No seremos un obstáculo"

Pese a marcar distancia del mecanismo, Machado aclaró que no buscará bloquear iniciativas que puedan generar avances políticos.

"No seremos un obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales" en Venezuela, afirmó.

Tanto Machado como González Urrutia continúan reclamando la realización de nuevas elecciones presidenciales. La dirigente opositora también había expresado anteriormente su disposición a negociar una transición con el gobierno de Rodríguez.

"Vamos a volver a Venezuela", aseguró nuevamente Machado, quien permanece en el exilio desde diciembre, cuando salió clandestinamente del país para asistir a la entrega de su galardón en Oslo.

La dirigente denunció además que las autoridades venezolanas habían cerrado el espacio aéreo para impedir su regreso.

Rodríguez asumió el poder de manera interina en enero, tras la caída de Maduro, y desde entonces gobierna bajo una fuerte presión de Estados Unidos.

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