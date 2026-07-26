Pausa en los ataques aéreos: avanzan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

El ejército de Estados Unidos detuvo sus ataques aéreos contra Irán después de casi dos semanas de intensos bombardeos, en un escenario marcado por el avance de las conversaciones diplomáticas y por la incertidumbre respecto del futuro de un conflicto que se aproxima a los cinco meses de duración.

La pausa en las operaciones militares abre un espacio para las negociaciones, aunque todavía no permite establecer si se trata de un punto de inflexión en la confrontación entre Washington y Teherán. Mientras los esfuerzos diplomáticos avanzan con el objetivo de evitar un regreso a la guerra total, la posibilidad de una nueva escalada continúa presente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con reanudar los ataques, pero también ha indicado que las conversaciones continúan. Al mismo tiempo, desestimó las preocupaciones relacionadas con un eventual aumento de los precios de la gasolina que podría afectar a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre.

La combinación entre la pausa militar y la continuidad de las conversaciones configura un escenario abierto, en el que la ausencia de bombardeos no necesariamente implica el cierre del conflicto.

La pausa que todavía no permite hablar de un cambio definitivo

La detención de los ataques aéreos estadounidenses se produjo después de casi dos semanas de intensos bombardeos contra Irán. El cese de las operaciones genera expectativas sobre la posibilidad de que las negociaciones diplomáticas logren avanzar, aunque persisten dudas sobre el alcance real de la pausa.

La principal incógnita es si Washington y Teherán alcanzaron un punto de inflexión o si la interrupción de los ataques responde a una situación temporal. El conflicto, que se aproxima a los cinco meses de duración, continúa rodeado de incertidumbre.

La posibilidad de una reanudación de los ataques permanece sobre la mesa debido a las advertencias de Trump. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense sostiene que las conversaciones continúan, lo que mantiene abierta la expectativa sobre una eventual salida diplomática.

El escenario se desarrolla, además, en medio de preocupaciones por las consecuencias económicas que podría tener la tensión, especialmente por el impacto de un eventual aumento de los precios de la gasolina. Trump desestimó esas preocupaciones, aun cuando la cuestión podría afectar a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La visita de Netanyahu suma una nueva variable

A la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones se suma la visita programada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Donald Trump la próxima semana.

Israel inició la guerra junto a Estados Unidos el 28 de febrero, pero ha estado ausente de los recientes ataques estadounidenses. Esta situación se produjo después del cierre de facto por parte de Irán del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo crucial para el transporte del 20% del petróleo mundial.

La participación de Israel en la evolución del conflicto constituye un elemento adicional de incertidumbre. La próxima reunión entre Netanyahu y Trump se producirá, por lo tanto, en un momento en el que la actividad militar estadounidense se encuentra pausada y las conversaciones diplomáticas intentan avanzar.

El contexto deja abierta la posibilidad de que las decisiones de los distintos actores definan el rumbo de los próximos días. La pausa estadounidense no elimina el riesgo de una nueva escalada y la posición de Israel continúa siendo un factor relevante dentro de la situación regional.

La ausencia de Israel podría ser una señal para Irán

Michael Singh, director gerente del Washington Institute for Near East Policy, consideró que los iraníes entienden que la situación podría complicarse si Israel decide intervenir.

"Los iraníes entienden que la situación podría complicarse si Israel decide intervenir", expresó Singh.

Según el especialista, la ausencia de participación israelí en los recientes ataques estadounidenses podría indicar a Irán que existe una intención de limitar el conflicto. Esa lectura, sin embargo, no permite asegurar que la situación haya entrado en una etapa definitiva de calma.

Singh cuenta con experiencia previa como director sénior para Oriente Medio en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de George W. Bush. Su análisis apunta a la necesidad de observar la duración y la naturaleza de la pausa antes de extraer conclusiones sobre el futuro de los combates.

¿Pausa operativa o espacio para la diplomacia?

El experto advirtió que todavía es prematuro sacar conclusiones sobre la calma actual en los combates. La duración de la interrupción de los ataques será un factor clave para determinar su significado.

"Si esta pausa se extiende por varios días, sería significativo. Pero es difícil determinar si se trata de una pausa operativa o si se busca facilitar algún tipo de diplomacia", añadió Singh.

La definición resume la incertidumbre que atraviesa el escenario. El ejército estadounidense detuvo sus bombardeos, las conversaciones avanzan y el objetivo declarado de los esfuerzos diplomáticos es evitar un regreso a la guerra total. Sin embargo, las amenazas de Trump de reanudar los ataques mantienen vigente la posibilidad de que la confrontación vuelva a intensificarse.