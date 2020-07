Coronavirus en Argentina: confirman 2.606 casos y suman 64 mil los contagiados

El ministerio de Salud informó este martes que la cantidad de contagiados en las últimas 24 horas fue de 2. 262 y el total de muertos de 27. Con estos nuevos datos, el total de infectados de coronavirus desde que comenzó la pandemia es de 64.530 y los fallecidos son 1.307.

Desde el último reporte emitido, se registraron 24 nuevas muertes. 10 hombres, 6 de 80, 84, 47, 81, 74 y 74, residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 de 96, 92, 63 y 86 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 14 mujeres, 4 de 45, 48, 75 y 76 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 8 de 51, 85, 84, 75, 76, 89, 78 y 82 años; y 2 de 79 y 93 años, residentes en la provincia de Chaco.

Esta mañana el informe de Salud confirmó que se registraron 3 nuevas muertes. Un hombre, de 82 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y dos mujeres, de 72 y 93 años, residentes en la provincia de Buenos Aires.

Del total de esos casos, 1.065 (1,7%) son importados, 23565 (36,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 28.732 (44,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Solo estarán habilitadas 24 actividades esenciales. Los comercios de cercanía no estarán abiertos al público pero podrán utilizar la venta electrónica, mientras que los locales gastronómicos podrán funcionar con la modalidad take away.

En el AMBA estará prohibida la actividad física hasta el 17 de julio, fecha en que se vence la nueva etapa de la cuarentena y que Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta deberán volver a reunirse para determinar, según los datos epidemiológicos, cómo sigue la “nueva normalidad” en la zona urbana más poblada del país.

En tanto, la salida para menores continuará los dos días del fin de semana. Fue uno de los puntos de negociación en que los tres gobernantes coincidieron luego de escuchar la recomendación de especialistas.