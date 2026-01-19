Desocupación en Catamarca: una larga fila por un empleo expone una triste realidad

Los indicadores oficiales sobre el mercado laboral en Catamarca muestran, en términos generales, una tendencia positiva durante 2025. Según los últimos datos disponibles, la desocupación en la provincia se ubicó por debajo del promedio nacional, en un contexto en el que el desempleo a nivel país alcanzó el 6,6% durante el tercer trimestre del año. Estas cifras fueron presentadas como una señal alentadora en medio de un escenario económico complejo y de ajuste en distintos sectores productivos.

Sin embargo, detrás de los números aparece una realidad que interpela y obliga a matizar el optimismo. Algunos datos preliminares correspondientes al inicio del año ya advertían una leve suba en la desocupación local, producto de un mercado laboral que se mostró más ajustado. Si bien el cierre del año reflejó mejores resultados en comparación con el período anterior, el debate se trasladó rápidamente hacia la calidad del empleo generado, con una presencia significativa de trabajos precarios, temporales o de bajos ingresos.

En este contexto, una imagen de las últimas horas volvió a encender la discusión pública. La postal de decenas de catamarqueños formando una extensa fila para postularse a un único puesto de trabajo en un reconocido comercio local expuso una realidad que las estadísticas, por sí solas, no siempre alcanzan a reflejar. La escena se repitió durante varios días y dejó en evidencia la fuerte demanda laboral existente, incluso frente a oportunidades limitadas.

La fila, que llegó a extenderse casi una cuadra, reunió a personas de distintas edades y trayectorias laborales que aguardaban con currículum en mano la posibilidad de dejar sus datos y ser considerados para el puesto ofrecido. Para muchos, se trató de una oportunidad esperada desde hace tiempo; para otros, de un intento más en una búsqueda laboral que se prolonga desde hace meses.

Más allá de los indicadores macroeconómicos y de los porcentajes difundidos por los organismos oficiales, la imagen funciona como un recordatorio contundente de que el acceso al empleo sigue siendo un desafío para una parte importante de la población. "Una foto vale más que mil palabras", suele decirse, y en este caso la frase parece ajustarse con precisión a una escena que resume la tensión entre los números y la vida cotidiana.

Especialistas en temas laborales señalan que este tipo de situaciones no necesariamente contradicen las estadísticas, pero sí revelan sus límites. Una baja en la tasa de desocupación no implica, automáticamente, la existencia de empleo estable y de calidad para todos. En muchos casos, el descenso del desempleo se explica por el crecimiento del trabajo informal, la subocupación o los empleos de corta duración, que no logran ofrecer previsibilidad ni ingresos suficientes.

La situación también pone en foco el impacto de la coyuntura económica nacional y provincial, que condiciona las decisiones de inversión y contratación en el sector privado. En ese escenario, cada vacante disponible se convierte en un recurso escaso, capaz de convocar a decenas de personas dispuestas a competir por una oportunidad laboral, aun cuando las condiciones no siempre sean las ideales.

Así, mientras los informes oficiales destacan una mejora relativa en los índices de desocupación, la realidad que se vive en la calle muestra otra cara del mercado laboral en Catamarca. La larga fila frente a un comercio local no solo refleja la necesidad urgente de trabajo, sino que también reabre el debate sobre la calidad del empleo, la estabilidad laboral y las políticas necesarias para transformar los números en oportunidades reales para la población.