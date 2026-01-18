Tragedia en la Ruta 1: murió un adolescente de 17 años tras chocar con una camioneta

Una jornada marcada por el dolor se vive en el departamento Fray Mamerto Esquiú tras confirmarse el fallecimiento de Benjamín Rodríguez, un joven de tan solo 17 años, quien perdió la vida tras protagonizar un violento accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial N° 1.

El hecho se produjo cuando, por razones que la justicia intenta establecer, colisionaron una motocicleta Mondial tipo 110cc, en la que se conducía el adolescente, y una camioneta Chevrolet, cuyo conductor fue identificado como Matías González.

Maniobras de urgencia y desenlace

Tras el fuerte impacto, el joven Rodríguez quedó tendido sobre la calzada con heridas de extrema gravedad. Minutos después, arribó al lugar una unidad del SAME, cuyo personal médico realizó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en el sitio para intentar estabilizarlo.

Ante la gravedad del cuadro, fue trasladado de urgencia bajo código rojo hacia el Hospital Interzonal San Juan Bautista. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud, horas más tarde se informó oficialmente su fallecimiento debido a las lesiones sufridas.

Investigación en curso

En el lugar del siniestro trabajó personal policial y peritos, bajo las directivas de la Unidad Judicial N° 11, quienes llevaron adelante las tareas de rigor para determinar la mecánica del choque.

Se espera que en las próximas horas se realicen las pericias accidentológicas definitivas sobre ambos vehículos para establecer el grado de responsabilidad de los conductores involucrados en este lamentable suceso que vuelve a enlutar a las familias catamarqueñas.