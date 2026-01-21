Importante medio digital busca redactores para trabajo home office

En un entorno mediático que evoluciona constantemente, la creación de contenido de calidad sigue siendo el pilar fundamental de la comunicación. Por este motivo, Multimedios Unión abre una nueva convocatoria para incorporar redactores online bajo la modalidad de home office.

Buscamos profesionales apasionados por la comunicación digital, con capacidad de síntesis y excelente manejo del lenguaje, que deseen integrarse a un equipo dinámico y en pleno crecimiento.

Requisitos del puesto

Para formar parte de nuestro equipo, es indispensable cumplir con los siguientes puntos (excluyentes):

Nivel de redacción: Capacidad para generar textos claros, precisos, con ortografía impecable y adaptados al estilo periodístico digital.

Equipamiento propio: Contar con computadora personal en óptimas condiciones y una conexión a internet estable y de alta velocidad.

Situación fiscal: Es requisito indispensable contar con Monotributo para la facturación de servicios.

¿Qué valoramos?

Autonomía y compromiso.

Criterio periodístico y capacidad para identificar temas de interés general.

Conocimientos básicos en herramientas de gestión de contenidos, Inteligencia Artificial y SEO (preferentemente).

Cómo postularse

Los interesados que cumplan con todos los requisitos mencionados anteriormente deben enviar su currículum vitae actualizado a la siguiente dirección de correo electrónico:

📧 [email protected]