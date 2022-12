Crecen las protestas en Perú, tras la destitución de Castillo: Murió una persona en un enfrentamiento

Al menos una persona murió este domingo en medio de protestas y manifestaciones que sacuden al Perú tras la destitución y arresto de Pedro Castillo, quien denunció un “plan maquiavélico” en su contra.

Los manifestantes exigen la renuncia de la nueva mandataria Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones anticipadas.

La Policía Nacional del Perú informó que una persona murió durante “un ataque” de pobladores contra el aeropuerto de Andahuaylas, en la región de Apurímac, en el sur andino del país. En tanto, un policía resultó herido.

La terminal aérea fue cerrada por las autoridades tras el incendio de una parte de sus instalaciones.

Qué dijo Pedro Castillo tras ser destituido y detenido en el Perú

El expresidente peruano Pedro Castillo acusó a la Fiscalía, al Congreso y a la actual mandataria de dirigir un “plan maquiavélico” en su contra. Se trata de sus primeras declaraciones públicas desde que fue destituido y detenido el jueves tras disolver el Congreso.

A través de una carta publicada el sábado a la noche por el congresista Guillermo Bermejo, el expresidente de izquierda dijo que varias personas lo “obligaron a sacarse una muestra” de sangre el viernes y que lo volvieron a hacer ayer, lo cual fue desmentido hoy por la máxima autoridad forense del país.

“En la tarde de ayer un grupo de camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento médico, igualmente el día de hoy, volvió con lo mismo por haberme negado, por seguridad y mi integridad”, declaró Castillo. Protestas en Lima tras la destitución de Pedro Castillo (Foto: REUTERS/Sebastian Castañeda)Por: REUTERS

Este viernes se hizo público que un equipo de médicos legales de la Fiscalía iba a visitar al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica con la que determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción.

La noticia que se dio a conocer después de que Bermejo sugiriese que Castillo “no se encontró en sus facultades” cuando cometió los actos que están siendo juzgados como un delito de rebelión.

El propio congresista demandó el viernes que se le realizó esta prueba para dirimir si había sido un movimiento “inducido”.

No obstante, el presidente del Instituto Peruano de Medicina Legal, Francisco Brizuela, aseguró hoy a la radio limeña RPP que los técnicos que intentaron extraerle muestras de sangre y de orina a Castillo estaban “plenamente identificados” y que el exmandatario se negó “rotundamente” a que cumplieran ese trámite.

“No es cierto que sean médicos encubiertos; los que han ido, una solicitud de la Fiscalía Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales son tres químicos forenses, no médicos legistas, ya que los que hacen la prueba son químicos forenses: el doctor Javier Churango Valdez, jefe de la Unidad de Toxicología; el químico forense Henry Montellanos Cabrera y Gabriel Ernesto Ramos Borja”, detalló Brizuela. FILE PHOTO: Peru's Vice President Dina Boluarte, who was called on by Congress to take the office of president after the legislature approved the removal of President Pedro Castillo in an impeachment trial, attends her swearing-in ceremony in Lima, Peru December 7, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda/File PhotoPor: REUTERS

En otros pasajes de su carta, Castillo afirmó que no descartaba que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Congreso de la República y Boluarte estuvieran dirigiendo “este plan maquiavélico”.

Boluarte asumió la presidencia luego que el Congreso destituyera el miércoles pasado a Castillo, quien había ordenado disolver la legislatura y gobernar por decreto. Los parlamentarios inmediatamente lo destituyeron. Castillo, un maestro rural de 53 años que llegó al poder en julio de 2021, fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preventiva por siete días.

La Fiscalía lo acusa de rebelión y, de ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.

Crecen las protestas en Perú contra la nueva mandataria Dina Boluarte

En tanto, las protestas contra el nuevo gobierno de Perú crecían este domingo en el interior del país con manifestaciones y la convocatoria a un paro nacional contra la flamante presidenta Dina Boluarte, exigiendo su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones.

Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente Castillo.

Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.

En Andahuaylas, donde las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos, se reanudaron los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Unos atacaban con hondas y piedras, mientras que las fuerzas del orden repelían con gases lacrimógenos. La policía informó este domingo que un civil murió y un policía resultó herido. Simpatizantes del presidente Pedro Castillo, detenido tras su destitución, protestan frente al Congreso en Lima, Perú, el sábado 10 de diciembre de 2022. (AP Foto/Martin Mejia)

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.

El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo.