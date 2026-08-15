Terremoto en Colombia: sube a 294 la cifra de muertos y hay 320 desaparecidos

El reciente sismo de magnitud 7,4 en Colombia ha dejado un panorama desolador que continúa actualizándose con el paso de las horas. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) informó la actualización de las cifras oficiales, confirmando que el número de fallecidos ascendió a 294.

La emergencia humanitaria tras el movimiento telúrico se refleja en los datos detallados por el organismo competente, los cuales dimensionan el impacto en la población civil:

Fallecidos: 294 personas.

Heridos: 3.935 personas.

Desaparecidos: 320 personas.

Rescatados: 353 personas.

Familias afectadas: 54.008 familias.

Personas afectadas: 115.461 personas.

Daños estructurales y extensión territorial del impacto

La onda expansiva y la violencia del movimiento telúrico no se ограничиaron a una sola zona, sino que extendieron su destrucción a lo largo de una vasta geografía nacional. Según el último reporte emitido por la UNGRD, la catástrofe se ha extendido de manera alarmante por el territorio colombiano, comprometiendo la estabilidad de infraestructuras críticas y dejando miles de hogares inhabitables.

El impacto geográfico y material se concentra de la siguiente manera:

Departamentos afectados: 15 departamentos del país.

Municipios afectados: 448 municipios.

Edificios colapsados: 66 estructuras.

Viviendas destruidas: 14.493 viviendas.

Viviendas averiadas: 81.506 viviendas.

En el centro de esta vasta zona de devastación se encuentra el origen del fenómeno natural. El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, en la región noroeste de Colombia, desde donde se propagó la destrucción hacia los demás departamentos y municipios damnificados.

Coordinación logística, registro de damnificados y respuesta estatal

Ante la magnitud de los daños materiales y humanos, la maquinaria estatal ha tenido que desplegar mecanismos rigurosos de control y centralización de la información. La UNGRD explicó detalladamente los avances en la organización administrativa para atender la emergencia en los territorios golpeados por el sismo.

En este frente de gestión, la entidad gubernamental reportó un avance clave en la formalización de la ayuda:

Departamentos en el RUD: 4 departamentos.

Municipios en el RUD: 63 municipios.

Estos entes territoriales ya se encuentran cargando la información oficial en el Registro Único de Damnificados (RUD). El objetivo principal de este proceso es centralizar, coordinar y agilizar de manera eficiente todas las acciones de respuesta en las zonas que sufrieron los estragos del movimiento telúrico.

Cooperación internacional y solidaridad humanitaria

La dimensión de la tragedia ha traspasado las fronteras nacionales, motivando una respuesta coordinada tanto a nivel diplomático como ciudadano. En cuanto a la asistencia del exterior, la entidad colombiana señaló a través de su cuenta de X que, durante una sesión oficial, se confirmó que el Gobierno nacional avaló la presencia de apoyo internacional.

Dicha ayuda externa incluye el despliegue de equipos de búsqueda y rescate provenientes de Estados Unidos, Ecuador e Israel, todos ellos debidamente certificados por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). No obstante, la Unidad advirtió un matiz importante respecto a la capacidad operativa del Estado: hasta el momento las capacidades de respuesta del país no han sido superadas, aunque se mantiene abierta la valoración para recibir más apoyo internacional en caso de ser necesario.

Paralelamente, la solidaridad ciudadana y global se ha manifestado de forma espontánea. Según se ha documentado en redes sociales, toneladas de ayuda humanitaria —provenientes tanto de ciudades de todo el país como de gobiernos extranjeros— continúan llegando de manera ininterrumpida para socorrer a los damnificados de este devastador terremoto.