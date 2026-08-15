Tensión en Ceuta: Marruecos reforzó la frontera y detuvo a 61 personas

Las fuerzas de seguridad de Marruecos desplegaron este sábado un fuerte operativo para impedir que cientos de migrantes llegaran a la frontera con Ceuta, el enclave español ubicado en el norte de África. El dispositivo se activó luego de que durante los últimos días circularan en redes sociales llamados a realizar un nuevo cruce masivo hacia territorio español.

Según informaron las autoridades marroquíes, más de un centenar de migrantes fueron interceptados en las inmediaciones de Fnideq —conocida como Castillejos—, una localidad situada a pocos kilómetros de Ceuta. Durante el operativo, la policía antidisturbios dispersó a los grupos y utilizó gases lacrimógenos.

La convocatoria había generado preocupación tanto en Marruecos como en España. De acuerdo con la información difundida por las autoridades marroquíes, 61 personas fueron detenidas acusadas de incitar a la migración irregular.

Entre los migrantes interceptados, algunos llevaban picos y otras herramientas que, según las fuerzas de seguridad, podían ser utilizadas para intentar superar la valla fronteriza.

El primer grupo comenzó a desplazarse durante la madrugada por una zona montañosa ubicada al suroeste de Ceuta. Los efectivos marroquíes lograron bloquearlo antes de que alcanzara la frontera.

Más tarde, se registró un segundo intento en un sector más cercano al enclave español, que también fue contenido por las fuerzas de seguridad.

Del lado español, las autoridades habían preparado un importante dispositivo ante la posibilidad de que se repitiera la llegada masiva de migrantes registrada a fines de julio. Más de 500 agentes fueron enviados desde la península, mientras se reforzó la vigilancia terrestre y marítima.

También fueron desplegados militares y se instaló una barrera flotante en el sector marítimo para reforzar el control de la zona.

El antecedente que encendió las alarmas

El operativo de este sábado se produjo apenas dos semanas después de una de las mayores crisis migratorias registradas en Ceuta. A fines de julio, decenas de miles de personas intentaron ingresar al enclave desde Marruecos, impulsadas en parte por mensajes difundidos en redes sociales que hablaban de una supuesta apertura de la frontera.

Las cifras sobre aquella jornada varían según las fuentes. Reuters informó que más de 72.000 personas llegaron a Ceuta durante el episodio, mientras que otras estimaciones ubicaron el número en torno a las 80.000. La situación provocó un colapso en la ciudad y dejó decenas de muertos.

El episodio también dejó a miles de migrantes en las calles de Ceuta. Muchos regresaron posteriormente de manera voluntaria a Marruecos, mientras que otros miles permanecen todavía en el enclave español.

La posibilidad de una nueva movilización para este sábado comenzó a tomar fuerza durante los últimos días a través de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales.

Los servicios de inteligencia españoles consideraron que esos mensajes constituían una amenaza que debía ser tomada en serio, por lo que las autoridades de ambos países incrementaron la vigilancia en la zona fronteriza.

Por el momento, el despliegue marroquí consiguió impedir una nueva entrada masiva a Ceuta. Sin embargo, las autoridades mantienen activo el operativo ante la posibilidad de que se produzcan nuevos intentos de cruce durante la jornada.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.