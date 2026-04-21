Delcy Rodríguez encabezó una marcha contra sanciones y llamó a "caminar juntos" por Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este martes una peregrinación nacional en rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos, en el marco de una movilización que se extiende por distintas regiones del país.

Desde la localidad de La Vela de Coro, en el estado Falcón, Rodríguez planteó el eje central de su discurso: la necesidad de avanzar hacia la eliminación total del régimen de sanciones para, según sus palabras, recuperar plenamente los servicios esenciales del país.

"Vamos avanzando, pero tenemos que lograr la liberación completa de Venezuela del sistema de sanciones, para que podamos recuperar plenamente la salud, la educación, los servicios públicos", sostuvo la mandataria encargada durante su intervención, en una actividad que forma parte de una agenda nacional de movilización política y social.

El acto en Falcón se inscribe dentro de una peregrinación que recorre varias regiones del país bajo consignas vinculadas a la unidad nacional y al rechazo de medidas externas que afectan la economía venezolana.

Llamado a la unidad y mensaje de encuentro nacional

Durante su discurso, Delcy Rodríguez enfatizó el carácter integrador de la movilización, apelando a la cohesión de la sociedad venezolana frente a los desafíos actuales.

En ese sentido, aseguró que la peregrinación tiene como propósito central "caminar juntos" por el país, en una expresión que buscó sintetizar el llamado a la unidad del pueblo venezolano.

La mandataria también subrayó la importancia de la unidad nacional frente a los desafíos comunes, destacando que el proceso no debe entenderse como un evento aislado, sino como un espacio de encuentro entre distintos sectores de la sociedad.

Falcón: simbología y acción territorial

Como parte de la agenda en el estado Falcón, Rodríguez participó en una actividad de fuerte carga simbólica en el Parque Nacional Médanos de Coro, donde se desarrolló una pizarra humana en la que se formó la consigna:

"Venezuela en paz"

Este acto se realizó en un entorno natural emblemático del país, y estuvo acompañado por autoridades regionales, líderes de movimientos sociales y ciudadanos movilizados en apoyo a la jornada.

La actividad en los Médanos de Coro reforzó el mensaje de unidad y paz promovido por la convocatoria nacional, integrando el componente simbólico a la agenda política de la jornada.

Trujillo: caravana, reflexión política y llamado al levantamiento del "bloqueo"

De manera paralela, en el estado Trujillo, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, participó en una caravana que culminó en el Monumento de la Virgen de la Paz.

Según lo expuesto en el desarrollo de la actividad, Cabello reflexionó sobre el impacto de las sanciones y reiteró la necesidad de su eliminación, en sintonía con el discurso oficial de la jornada nacional.

La movilización en Trujillo incluyó un recorrido de motoristas como parte de la peregrinación nacional convocada por la presidenta encargada. En ese contexto, Cabello sostuvo que el país se encuentra frente a una oportunidad de transformación si se levantan las sanciones.

En su intervención, el funcionario también hizo un llamado a la población a sumarse al reclamo colectivo, bajo la consigna de que, sin restricciones externas, "Venezuela vuele libre", expresión que fue reiterada en distintos actos de la jornada.