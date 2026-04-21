Famoso torero sufrió una terrible cornada durante una corrida: fue operado y está gravísimo

El reconocido torero José Antonio Morante de la Puebla atraviesa un delicado cuadro de salud luego de sufrir una grave cornada durante una corrida celebrada este lunes en Sevilla, en el sur de España. El episodio ocurrió en el marco del décimo festejo de la Feria de Abril, uno de los eventos más relevantes del calendario taurino.

El incidente tuvo como protagonista al toro de nombre Clandestino, que en un momento inesperado se abalanzó sobre el diestro. La embestida fue repentina y violenta. El animal lo arrolló con fuerza, lo lanzó contra el suelo y, ya con el torero en el piso, lo buscó nuevamente con agresividad. En esa secuencia, lo pisoteó en la zona lumbar mientras el matador evidenciaba claros signos de dolor.

Según la reconstrucción de lo sucedido, Morante de la Puebla se llevó de inmediato la mano al glúteo izquierdo, lugar donde había recibido la cornada. En un primer momento, no se observaba sangrado visible, aunque sí un pequeño orificio en el pantalón a la altura del muslo izquierdo, señal inequívoca del impacto del asta.

Traslado urgente e intervención quirúrgica

Ante la gravedad de la situación, el torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza de la Maestranza de Sevilla, donde recibió atención médica de urgencia. Allí, los profesionales determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata, que se extendió durante dos horas.

El procedimiento se realizó en el mismo recinto, dada la complejidad de la herida. Posteriormente, y una vez estabilizado, Morante de la Puebla fue derivado al hospital Viamed de Sevilla para continuar con su recuperación bajo supervisión especializada.

Un parte médico alarmante

El parte médico, firmado por el doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la enfermería de la plaza, calificó la lesión como "muy grave" y detalló con precisión la magnitud del daño sufrido. Entre los puntos más relevantes del informe se destacan: la herida por asta de toro en margen anal posterior, trayectoria de aproximadamente 10 centímetros, lesión parcial de la musculatura esfinteriana anal y perforación en la cara posterior del recto de 1,5 centímetros. En cuanto a la intervención, el documento especifica que consistió en lavado exhaustivo de la herida, reparación de la pared rectal, reconstrucción del aparato esfinteriano y colocación de un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retrorrectal.

El propio Mulet brindó precisiones sobre el estado del torero tras la operación. "Ha entrado dolorido, pero estable. Hay que tener en cuenta que en esa zona el dolor es muy importante", señaló. Además, advirtió sobre la evolución del cuadro: "Este tipo de percances son complicados. Hay que esperar unos 10 días para ver cómo se va recuperando la herida antes de dar plazos".

El contexto de la reaparición

El episodio adquiere mayor relevancia en función del momento que atraviesa la carrera del torero. Conocido en el ambiente como "El diestro", Morante de la Puebla había reaparecido recientemente en los ruedos. Su regreso se produjo el Domingo de Resurrección en Sevilla, luego de una frustrada retirada anunciada el 12 de octubre en Las Ventas.

Su presencia en la Feria de Abril marcaba, en ese sentido, un nuevo capítulo en su trayectoria profesional. Sin embargo, la violenta embestida de Clandestino interrumpió abruptamente ese proceso, dejándolo ahora en una situación crítica que requerirá seguimiento médico y tiempo de recuperación.

Un cuadro abierto y bajo observación

La evolución del torero permanece bajo estricta observación médica. La gravedad de la lesión, sumada a la zona afectada y las complicaciones potenciales que implica, obliga a un monitoreo constante durante los próximos días.

El plazo inicial señalado por el equipo médico establece un período de al menos 10 días para evaluar la respuesta del organismo y determinar la evolución de la herida. Hasta entonces, el estado de Morante de la Puebla continuará siendo considerado grave, a la espera de signos de recuperación que permitan establecer un pronóstico más preciso.