Derrumbe en Miami: el miedo se expande entre los vecinos del edificio y se preguntan si puede volver a pasar

Gretel Lozada está sentada a la sombra de las palmera, en la parte de atrás de un edificio que mira a la playa. 12 pisos más arriba vive su hija, María, y su nietita de un año. Está sobre la avenida Collins y la calle 92, a cuatro cuadras del complejo Champlain Towers que acaba de derrumbarse en Miami. “Mi hija me llamó angustiada el jueves y esa noche ya no quiso dormir aquí. Se vino con la beba a mi casa”, dice a esta enviada.

Tres días después, la hija y la nieta decidieron regresar a ese departamento junto al mar, construido en los años 70, pero remodelado hace poco. “Yo tengo un poco de miedo, pero estuvimos viendo las noticias y vimos que parece que se cayó por una falla de ese edificio, algo raro, no parece que sea culpa de la playa o la arena de Miami”, dijo sin mucha confianza. “A nuestro edificio lo arreglaron, le cambiaron los balcones, le renovaron la pileta, no puede pasar nada, pero no se?pensar que tengo la familia acá me angustia un poco”.

La gran pregunta que surgió en todo Miami tras el colapso de la torre sur del complejo, que por ahora dejo 9 muertos y más de un centenar de desaparecidos, entre ellos 9 argentinos es no solo qué pasó en el Champlain Towers, sino: ¿Puede volver a pasar?

El interrogante es más acuciante para los que viven en la primera línea de playa, con el mar que crece, la sal que se incrusta en donde no debe y el hormigón envejecido.

El Champlain Towers, además de la Torre Sur que se destruyó, tiene otras dos: la torre Norte, construida en 1982, un año después que la colapsada, y un tercer edificio, la torre Este, que es más nueva, de 1994.

Era de esperar que los vecinos de la torre antigua, que pueden ver desde sus balcones la búsqueda de los rescatistas entre los escombros del edificio gemelo, tuvieran temor por las condiciones de ese edificio. Muchos pedían a las autoridades que les financiaran la evacuación. Pero revisaron la estructura y parecía estar bien. Al final, la Ciudad prometió asistencia a quien quisiera evacuarse.