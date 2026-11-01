Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro reapareció y defendió su salida de Brasil

Flávio Bolsonaro reapareció en las redes sociales desde Estados Unidos, donde se encuentra tras abandonar Brasil luego de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo 24 de octubre.

En una extensa publicación en X, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro justificó su salida del país y cuestionó el proceso judicial al que está sometido, al considerar que está "muy lejos de ser justo e imparcial". "Esto no es democracia", afirmó.

El ex candidato también apuntó contra la cadena brasileña Globo, a la que acusó de intentar perjudicar su reputación. En el mensaje, sostuvo que no se arrepiente de sus decisiones y anticipó que mantendrá conversaciones con medios nacionales e internacionales.

Qué dijo Flávio Bolsonaro sobre su salida de Brasil

En su publicación, Flávio Bolsonaro relató que varios medios de comunicación lo contactaron durante la semana, entre ellos la cadena Globo, que le propuso realizar una entrevista exclusiva.

Según su versión, aceptó participar con la condición de que la conversación se emitiera completa, sin cortes ni temas prohibidos. Sin embargo, aseguró que la emisora decidió no avanzar con la propuesta.

También cuestionó un informe que, según anticipó, el programa Fantástico emitiría sobre él. "Si el mayor grupo de comunicación de Brasil está con miedo, no tiene la menor condición moral de juzgarme o intentar destruir mi reputación", escribió.

En otro tramo del mensaje, defendió su decisión de abandonar el país con una frase: "No salgo de Brasil, salgo por Brasil".

El senador sostuvo que, apenas siete minutos después de conocerse el resultado electoral, se dictó una decisión judicial con medidas cautelares en su contra. También afirmó que fue notificado del inicio de una persecución cuando salía de la vivienda de su padre.

Las críticas al proceso judicial y las referencias a su familia

Flávio Bolsonaro vinculó su situación judicial con la de su padre, Jair Bolsonaro, a quien describió como un hombre con problemas de salud y condenado a más de 27 años de prisión, pese a que —según sostuvo— no cometió ningún delito.

Además, mencionó a su hermano Eduardo Bolsonaro, quien también se encuentra en Estados Unidos y, de acuerdo con el mensaje, lleva más de un año y medio sin ver a su padre.

El excandidato presidencial volvió a cuestionar las actuaciones judiciales y aseguró que en Estados Unidos puede expresar sus opiniones sin temor a represalias. En ese contexto, denunció un procedimiento policial en el que, según relató, se revisaron pertenencias personales de sus hijas.

"Esto no es democracia y está muy lejos de ser un proceso judicial justo e imparcial", insistió.

Su mensaje sobre las elecciones y el futuro político

En otro pasaje, Flávio Bolsonaro sostuvo que su candidatura presidencial enfrentó a un sistema que, según su interpretación, busca mantener el escenario político existente en Brasil.

"No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice", afirmó. También citó una frase atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, pronunciada en 2016, sobre la falta de mecanismos eficaces para frenar las violaciones a los derechos humanos en Brasil.

El ex candidato también cuestionó la decisión de extender durante dos horas el horario de votación del balotaje. Según su interpretación, esa medida fue ilegal y perjudicó sus posibilidades electorales.

Finalmente, anunció que en los próximos días hablará con medios de comunicación brasileños e internacionales. Prometió hacerlo "sin cortes, sin filtro" y sostuvo que buscará contar aspectos de su situación que, según él, no pueden expresarse libremente desde Brasil.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.