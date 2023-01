Detienen a Anderson Torres, ex ministro de Bolsonaro acusado de facilitar el intento golpista en Brasilia

El ex ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro y ex secretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres, fue detenido en las últimas horas tras llegar a Brasil, informó a Reuters un abogado del ex funcionario.

Torres está acusado de omisión y connivencia que habría facilitado los ataques de radicales bolsonaristas el fin de semana pasado en las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.

El dirigente estaba de vacaciones en Orlando, la misma ciudad donde se encuentra el ex presidente Bolsonaro, muy cercano al ex ministro.

El arresto de Torres se produjo después de que el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, señalara "las diversas omisiones, en teoría dolosas, practicadas por los responsables de la seguridad pública en el Distrito Federal y que contribuyeron a la práctica de actos terroristas" del 8 de enero.

Al conocer la orden de prisión preventiva en su contra, Torres dijo el martes en Twitter que interrumpiría sus vacaciones y regresaría a Brasil para presentarse ante la Justicia.

El ministro de Justicia Flavio Dino, había dado a Torres de plazo hasta el lunes para regresar, ya que de lo contrario iniciaría los trámites de extradición.