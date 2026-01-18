Devastadores incendios forestales en el sur de Chile: al menos 16 muertos

Una serie de incendios forestales de gran magnitud mantiene en vilo al sur de Chile y ya dejó un saldo trágico de al menos 16 personas fallecidas y más de 50.000 evacuadas, según confirmaron este domingo fuentes oficiales. El fenómeno, que se desarrolla en plena temporada de verano austral, afecta principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, donde continúan activos al menos 14 focos ígneos.

De acuerdo con el último informe del Gobierno chileno, los equipos de emergencia trabajan de manera ininterrumpida para contener el avance de las llamas, en un contexto marcado por temperaturas extremas y fuertes ráfagas de viento que favorecen la propagación del fuego. Ante la gravedad de la situación, el presidente Gabriel Boric anunció que viajará a las zonas afectadas para supervisar las tareas de asistencia y coordinación en el territorio.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó el aumento de víctimas fatales y precisó que "además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va del transcurso de esta mañana, específicamente en la región del Biobío", lo que elevó a 16 el número total de muertes registradas hasta el momento.

En paralelo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reconoció la complejidad del escenario y advirtió que las perspectivas meteorológicas no son alentadoras. "Estamos enfrentando un cuadro complejo", señaló el funcionario, al tiempo que explicó que las condiciones previstas para las próximas horas podrían agravar aún más la situación. "La proyección meteorológica, particularmente para la jornada de mañana, da cuenta de temperaturas extremas, lo que hace más difícil el combate de los incendios forestales", sostuvo tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel nacional.

Horas antes, el presidente Boric había decretado el estado de desastre natural en las regiones de Ñuble y Biobío, una medida que habilita la utilización de todos los recursos disponibles del Estado y otorga a las Fuerzas Armadas el control del orden y la seguridad en las zonas afectadas. "Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural. Todos los recursos están disponibles para enfrentar esta emergencia", afirmó el mandatario.

El impacto del fuego quedó reflejado en las imágenes difundidas por la televisión local, que mostraron extensas áreas urbanas y rurales envueltas en llamas, vehículos completamente calcinados y viviendas reducidas a escombros. El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, advirtió que la magnitud del desastre supera incluso a la vivida tras el terremoto de 2010 y alertó que el riesgo de expansión continúa latente.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora Alicia Cebrián remarcó que el calor extremo no solo favorece la propagación de los incendios, sino que también representa un riesgo directo para la salud de la población. "Hoy y mañana tendremos temperaturas extremas que son un riesgo para la salud por la exposición, pero que además generan condiciones propicias para la expansión de incendios forestales. Es un escenario complejo", afirmó, y pidió a la ciudadanía mantenerse informada y evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas de emergencia.

Hasta el momento, se emitieron 87 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), lo que derivó en la evacuación de más de 50.000 personas. En ese marco, se habilitaron seis albergues en Ñuble y ocho en Biobío, donde permanecen alojadas más de 160 y 700 personas, respectivamente. El Gobierno evalúa además la posibilidad de decretar un toque de queda, especialmente durante la noche, con el objetivo de restringir desplazamientos y prevenir la aparición de nuevos focos de incendio.

Chile arrastra antecedentes recientes de tragedias similares. En febrero de 2024, incendios simultáneos cerca de Viña del Mar dejaron 138 muertos, mientras que un año antes, en la región de Valparaíso, un siniestro de cinco días provocó 131 fallecimientos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto de 2010. Las autoridades advirtieron que las cifras actuales podrían seguir aumentando a medida que se logre dimensionar el daño total una vez que las condiciones permitan un acceso seguro a las zonas afectadas.