El gobierno de Donald Trump propuso el miércoles una nueva ola de aranceles a la Unión Europea, China, Brasil y otros socios comerciales, como resultado de una investigación sobre lo que considera prácticas de fabricación desleales.

Algunas de las propuestas incluyen aranceles de al menos el 20% a China, lo que coincidiría con un acuerdo alcanzado con la Casa Blanca. Sin embargo, los aranceles podrían llegar hasta el 40% si fracasan las negociaciones entre ambos países, reportó la cadena NBC.

La tregua comercial vigente entre Estados Unidos y China fue prorrogada recientemente y expirará en enero.

Los aranceles se implementarán en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una ley a la que la Casa Blanca ha recurrido con mayor frecuencia como autoridad comercial desde que la Corte Suprema bloqueó muchos de los aranceles específicos por país impuestos por Trump en 2025 bajo una autoridad diferente.

El anuncio del miércoles se produjo menos de un mes después de que las políticas arancelarias de Trump —y la inflación que estas provocaron— contribuyeran a las contundentes derrotas de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato. La inflación alcanzó el 3,7% en septiembre, impulsada principalmente por los precios de la energía, pero también por el aumento de los precios de los bienes.

Al anunciar los detalles de los nuevos aranceles, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que las tasas generales aplicadas a cada socio comercial no superarían los niveles previamente acordados como parte de los acuerdos comerciales marco bilaterales.

"Cuando todo se vea reflejado, en realidad solo se sumarán unos pocos puntos porcentuales", dijo Greer en CNBC.

"Lo que proponemos hoy es, en realidad, un conjunto de tarifas específicas para responder a este problema de exceso de capacidad", añadió.

Por ejemplo, Trump acordó limitar los aranceles a las importaciones de la UE al 15% como parte de un acuerdo alcanzado en 2025. El miércoles, el representante comercial reiteró ese límite.

¿Qué países se enfrentarían a nuevos aranceles estadounidenses?

China se enfrentaría a un arancel adicional del 20%, la tasa más alta entre las economías afectadas.

Según un alto funcionario del gobierno estadounidense, los aranceles propuestos respetarían el límite arancelario del 15% acordado con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, así como el límite del 19% acordado con Malasia, según el portal DW.

Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Singapur, Suiza, Tailandia y Vietnam también se verían afectados.

México y Noruega están actualmente excluidos de las medidas propuestas. Greer afirmó que las conversaciones con México continúan mientras la investigación de Washington sobre sus prácticas comerciales sigue en curso.

En un comunicado aparte, la USTR también propuso aranceles más altos sobre el azúcar brasileño crudo y refinado, así como un nuevo arancel del 10% sobre las aeronaves, lo que afectaría al fabricante brasileño Embraer.

"Hemos hablado con nuestros socios comerciales sobre esto", dijo Greer. "Saben lo que proponemos. Creo que gran parte de esto ya está contemplado, y no creo que ninguna de estas medidas entre en vigor antes de un par de meses".

Dijo que espera que, tras las propuestas del miércoles, se lleve a cabo una negociación "amplia" con los socios comerciales.

Pero las tensiones siguen aumentando con los socios comerciales, especialmente entre Canadá, la UE y China.

De la noche a la mañana, un portavoz del Ministerio de Comercio chino rechazó los fundamentos de los nuevos aranceles. «Las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes», declaró el portavoz en una rueda de prensa.

«La supuesta "sobrecapacidad" es una afirmación falsa», añadió el portavoz. «China se opone a utilizarla como pretexto para la manipulación política».

Por otra parte, la Unión Europea afirmó que sus miembros «rechazan categóricamente la premisa de que Europa sea una fuente de sobrecapacidad estructural. Por el contrario, Europa se encuentra entre las regiones más expuestas a la sobrecapacidad».

El bloque comparte la preocupación del gobierno de Trump por el exceso de capacidad, declaró Olof Gill, portavoz adjunto de la Comisión Europea. Ante esta preocupación común, la UE lamenta la falta de acción conjunta con Estados Unidos para abordar el problema.

Hace apenas unas semanas, Greer acusó a la UE de apoyar "agresivamente" a Airbus y afirmó que un préstamo del Banco Europeo de Inversiones al gigante aeroespacial francés amenazaba con inyectar una "incertidumbre sustancial en el comercio transatlántico del sector aeroespacial".

La UE rechazó la afirmación de Greer, declarando que el préstamo era normal y que no tenía "motivos" para cuestionarlo. El bloque, compuesto por 27 países, es el principal socio comercial de Estados Unidos.