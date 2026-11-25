El viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk, declaró a la prensa que Varsovia establecerá una zona de exclusión aérea dentro de su frontera con Ucrania y sugirió que otros aliados regionales hagan lo mismo tras las repetidas incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN como parte de la guerra de agresión de Moscú.

"El gobierno ya está preparando una ordenanza que debería entrar en vigor a finales de diciembre o principios de enero", dijo Tomczyk, reportó el sitio DW.

"También instaremos a nuestros aliados —toda la alianza de la OTAN— a que establezcan dicho principio a lo largo del flanco oriental", continuó. "Polonia fue pionera en este sentido, y los estados bálticos han seguido nuestro ejemplo desde entonces".

Polonia ya limita estrictamente el tráfico aéreo en su frontera.

El miércoles, Tomczyk declaró que la zona de exclusión aérea propuesta abarcará varias decenas de kilómetros de territorio desde la frontera y proporcionará apoyo adicional a las fuerzas armadas polacas.