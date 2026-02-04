Donald Trump dijo que el líder supremo "debería estar muy preocupado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, "debería estar muy preocupado", en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Teherán y ante la posibilidad de que fracasen los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada militar.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con NBC News, en la que Trump fue consultado directamente sobre si Khamenei tenía motivos para temer un agravamiento del conflicto. "Debería estar muy preocupado", respondió el mandatario, al tiempo que sostuvo que, pese a la tensión, Irán continúa negociando con Estados Unidos.

Durante la entrevista, se le planteó a Trump que sectores de la población iraní que protestan contra el régimen se sienten traicionados, luego de que el presidente estadounidense manifestara públicamente su apoyo a las movilizaciones y alentara a la población a salir a las calles. Según reportes, miles de manifestantes habrían sido asesinados, y Trump aseguró en el pasado haber frenado la ejecución de otros cientos de opositores.

"Los respaldamos", afirmó Trump en referencia a los manifestantes iraníes, y agregó que la situación interna del país se debe en gran parte a la presión ejercida por Estados Unidos.

En tanto, las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se celebrarán el viernes en Mascate, Omán, anunció hoy el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyyed Abbas Araghchi.

Poco después, varios medios de comunicación informaron que Washington había acordado celebrar las conversaciones el viernes en Omán, tras la presión de al menos nueve países de Oriente Medio.

El anuncio se produjo después de que varios medios informaran ese mismo día que las conversaciones podrían cancelarse debido al desacuerdo entre ambas partes sobre la ubicación y el formato, ya que Estados Unidos propuso inicialmente a Estambul como lugar del cónclave.

El martes, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunió en Israel con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y un grupo de altos funcionarios de defensa israelíes para coordinar posiciones antes de las conversaciones con Irán.

Los funcionarios israelíes dicen que Witkoff fue informado sobre la última información de inteligencia de Israel sobre Irán, y que Netanyahu enfatizó que "no se puede confiar en Irán".

Se espera que Witkoff y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, viajen a Qatar el jueves para mantener conversaciones sobre Irán con el primer ministro, según Axios.