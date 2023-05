Dura derrota de José Luis Chilavert en Paraguay: sacó apenas el 0,8% de los votos

El exarquero de Vélez Sarsfield, José Luis Chilavert encabezó este domingo la lista presidencial por el Partido de la Juventud y obtuvo apenas un 0,8% de los votos en las elecciones que consagraron a Santiago Peña como candidato electo del país vecino.

Chilavert, quien supo ser capitán y figura del seleccionado paraguayo de fútbol, compartió fórmula con Sofia Clara Scheid Vazquez. Ambos integraron la lista 21 que esta jornada obtuvo un total de 24176 votos a nivel nacional.

El partido de la Juventud que comandó Chilavert quedó quinto lugar con el 0.8% de los votos, por debajo de Peña (42,3%), Efraín Alegre (27,49%), Payo Cubas (22,93%) y Euclides Acevedo (1,3%).

El exarquero había lanzado su candidatura a mediados del año pasado, con un mensaje en redes sociales en el que dijo "sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay" para que "nuestro pueblo vuelva a sentirse #OrgullosoDeSerParaguayo".

A lo largo de la campaña, Chilavert también buscó convencer al electorado paraguayo haciendo foco en la corrupción existente en el gobierno. Así fue que utilizó dos lemas en redes sociales denominados #DespiertaParaguay y #ParemosLaCorrupción.

Una vez finalizado el escrutinio, con la derrota consumada y la victoria de Peña en la mesa, el excapitán de la selección se expresó en redes: "Santiago Peña felicidades por el éxito del Partido Colorado, deseo que tengas un excelente gobierno".

Además, le pidió al presidente electo que responda a las necesidades de la sociedad: "No te olvides de la gente humilde qué pasa hambre en nuestro País".

El exarquero acudió este domingo por la mañana a las urnas con la esperanza de convertirse en presidente de Paraguay. Desde el colegio electoral donde asistió a votar, le habló a los paraguayos: "Fuerza compatriotas, vayan a votar, éxitos".

Las últimas semanas, Chilavert, de 57 años, fue noticia en Argentina luego de que se conociera que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, revelara que le ofreció al exarquero la postulación a intendente de La Matanza.

Sin embargo, el exarquero de Vélez declinó la oferta. Así lo contó Bullrich en declaraciones radiales: "A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo por ideas claras pero me dijo: Me voy por mi Paraguay , veremos".