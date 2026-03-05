Misiles interceptados en Arabia Saudita: crece la tensión regional en Medio Oriente

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó esta noche la intercepción y destrucción de tres misiles de crucero en las inmediaciones de la ciudad de Al-Kharj, en un nuevo incidente que refleja la creciente tensión regional en el sexto día de la guerra en Medio Oriente.

La confrontación se desencadenó luego de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel sobre Irán, hechos que abrieron una fase de hostilidades con repercusiones directas en distintos países de la región.

Según informó la cartera de Defensa saudí a través de un posteo en la red social X, las fuerzas de defensa aérea lograron neutralizar los proyectiles antes de que estos alcanzaran objetivos sensibles.

"Tres misiles de crucero fueron interceptados y destruidos fuera de la ciudad de Al-Kharj", señaló el Ministerio de Defensa en su comunicado.

El mensaje oficial remarcó que la operación de defensa se desarrolló con éxito y sin consecuencias directas sobre la población civil o instalaciones críticas.

Sistemas de defensa aérea en acción

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por las autoridades saudíes, los sistemas de defensa aérea lograron neutralizar los proyectiles antes de que alcanzaran zonas habitadas o infraestructuras estratégicas.

La acción preventiva evitó daños potenciales en una ciudad que posee una ubicación estratégica dentro del territorio saudí.

Datos clave del incidente:

Cantidad de misiles interceptados: tres misiles de crucero

Lugar de la intercepción: inmediaciones de la ciudad de Al-Kharj

Resultado de la operación: proyectiles destruidos antes de alcanzar objetivos

Objetivos potenciales: zonas habitadas e infraestructuras estratégicas

La ciudad de Al-Kharj se encuentra a unos 85 kilómetros al sureste de Riyad, la capital de Arabia Saudita, lo que refuerza la relevancia del episodio desde el punto de vista de la seguridad nacional.

La capacidad de reacción de los sistemas defensivos fue presentada por las autoridades como un factor determinante para evitar consecuencias mayores.

Ataque previo contra la embajada de Estados Unidos

El episodio de los misiles interceptados se produjo apenas horas después de otro incidente significativo dentro del territorio saudí.

Según se informó, la embajada estadounidense en Arabia Saudita fue atacada con drones procedentes de Irán. El ataque, aunque no generó consecuencias graves, provocó daños menores en la sede diplomática.

Este hecho se inscribe dentro del mismo clima de hostilidad creciente que atraviesa la región desde el inicio de las operaciones militares vinculadas al conflicto.

La secuencia de acontecimientos —primero el ataque con drones contra la representación diplomática y luego la intercepción de misiles de crucero— evidencia una intensificación de los episodios vinculados a la guerra en curso.

Arabia Saudita, aliado estratégico de Washington

El contexto geopolítico explica en gran parte la exposición de Arabia Saudita a este tipo de incidentes. El país es uno de los aliados históricos de Estados Unidos, una relación que se ha consolidado a lo largo de los años en múltiples ámbitos estratégicos.

Precisamente por esta alianza, Arabia Saudita aparece como un posible objetivo de represalias en medio de la actual escalada.

Las autoridades iraníes ya amenazaron con continuar atacando distintas embajadas del gobierno de Washington, en particular aquellas situadas en la región donde actualmente se desarrolla el conflicto.

Dentro de ese marco, las sedes diplomáticas y los territorios de países aliados de Estados Unidos podrían convertirse en escenarios indirectos del enfrentamiento, ampliando el alcance geográfico de las hostilidades.