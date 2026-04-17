Edmundo González Urrutia fue hospitalizado en Madrid

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia debió ser hospitalizado en Madrid en las últimas horas, lo que le impedirá participar de un encuentro con compatriotas en la capital española, donde tenía previsto acompañar a María Corina Machado.

La noticia fue confirmada por el propio dirigente a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que explicó las razones de su ausencia y brindó detalles sobre su estado de salud.

"Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado -seguimiento de la intervención de hace un mes-, y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid", expresó.

Querido Edmundo,



Este sábado 18 a las 18:00 nos vamos a reunir miles y miles de venezolanos en la Puerta del Sol de Madrid para agradecerte todo lo que has hecho por nuestro país y para mandarte nuestra fuerza para que te recuperes muy rápido!



Todos te admiramos y te... https://t.co/1UnlmMryY7 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 17, 2026

El contexto de la hospitalización

Según lo indicado por González Urrutia, su internación responde a un seguimiento médico de una intervención realizada hace aproximadamente un mes. Si bien no se brindaron mayores precisiones sobre la naturaleza del procedimiento, el dirigente dejó en claro que se trata de un control posterior que requiere atención hospitalaria.

El hecho de que la situación no haya sido comunicada previamente también fue explicado por el propio referente opositor, quien señaló que decidió postergar el anuncio hasta la llegada de María Corina Machado a la ciudad. Esta decisión evidencia la relevancia política y simbólica del encuentro previsto, así como la intención del dirigente de no alterar la agenda hasta contar con certezas sobre su evolución.

Un encuentro que pierde a uno de sus protagonistas

La actividad programada en Madrid tenía como objetivo reunir a venezolanos residentes en España, en un contexto marcado por la participación de referentes de la oposición. La ausencia de González Urrutia implica la modificación de la dinámica del encuentro, ya que se trata de una de las figuras centrales del espacio opositor.

En este marco, la presencia de María Corina Machado adquiere un rol aún más relevante, al quedar como principal referente en el contacto con la comunidad venezolana en la capital española.

Impacto en la agenda política

Si bien no se brindaron detalles adicionales sobre su estado de salud ni sobre el tiempo estimado de recuperación, la internación introduce un elemento de incertidumbre en la agenda inmediata del dirigente.

La imposibilidad de asistir al encuentro con venezolanos en Madrid representa un cambio concreto en su actividad política, al menos en el corto plazo. En este sentido, la evolución de su estado de salud será determinante para definir su participación en futuras actividades y compromisos.

La hospitalización de Edmundo González Urrutia se produce en un momento en el que la presencia de referentes opositores en el exterior adquiere visibilidad, especialmente en espacios de encuentro con comunidades migrantes.

En este contexto, su ausencia en Madrid no solo responde a una cuestión personal de salud, sino que también tiene implicancias en la proyección de la actividad política del espacio opositor en el ámbito internacional.

Mientras tanto, el dirigente permanece internado bajo seguimiento médico, y su participación en actividades públicas queda supeditada a su evolución, en un escenario donde la expectativa se centra tanto en su recuperación como en la continuidad de su agenda política.