Delcy Rodríguez desmanteló el "Salón Néstor Kirchner" en Miraflores

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dispuso el desmantelamiento del denominado "Salón Néstor Kirchner" dentro del Palacio de Miraflores, un recinto que había sido inaugurado en 2011 como homenaje al ex presidente argentino Néstor Kirchner.

El espacio había sido creado durante la gestión de Hugo Chávez en conjunto con la entonces mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto marcado por la fuerte sintonía política entre Caracas y Buenos Aires. El recinto funcionaba no solo como un homenaje personal al ex jefe de Estado argentino, sino también como una representación material de la alianza estratégica entre el chavismo y el kirchnerismo.

Según trascendió, la decisión implicó que el lugar dejara de exhibir retratos, imágenes y referencias directas a Kirchner, modificando así uno de los símbolos más visibles de esa etapa política dentro de la sede del Ejecutivo venezolano.

Un salón con peso institucional

El denominado Salón Néstor Kirchner no era un espacio decorativo menor dentro del Palacio de Miraflores. Se trataba de uno de los ámbitos de reuniones oficiales, donde se desarrollaban actividades institucionales del gobierno venezolano.

Se pudo saber que hasta diciembre de 2025 el salón se mantenía intacto, con imágenes y elementos asociados al ex mandatario argentino, lo que evidenciaba la continuidad del homenaje dentro del corazón del poder venezolano. Ese dato refuerza la magnitud de la reciente medida: no se trató de un espacio olvidado o sin uso, sino de un recinto que continuaba vigente dentro de la dinámica institucional del Palacio presidencial.

La redefinición de los símbolos del poder

La decisión se produce en un momento de reconfiguración política en Venezuela, marcado por recientes cambios en la conducción del país. En ese marco, el retiro del salón aparece como un gesto que excede lo edilicio y se inscribe en una relectura de los símbolos que ordenaron el relato político del chavismo durante años.

El hecho de que uno de los homenajes más explícitos a la relación entre el chavismo y el kirchnerismo haya sido removido de Miraflores expone una redefinición del lenguaje político y ceremonial del poder venezolano.

Más allá de la estructura física del salón, la medida impacta sobre lo que ese espacio representaba:

La memoria política de la era Chávez

La alianza regional con el kirchnerismo

La centralidad simbólica de Néstor Kirchner en ese vínculo

La utilización de la arquitectura institucional como mensaje político

Una polémica que vuelve al centro de la escena

El desmantelamiento del "Salón Néstor Kirchner" reavivó la polémica por el sentido de los homenajes políticos dentro de las sedes gubernamentales y por la continuidad —o revisión— de los símbolos heredados de etapas anteriores.

En términos políticos, la medida refleja una redefinición de la identidad visual y narrativa del Palacio de Miraflores, en un contexto donde cada gesto institucional adquiere lectura estratégica.

La salida de los retratos y referencias a Kirchner no solo modifica un espacio físico: marca un desplazamiento en la simbología de la alianza que durante años unió al chavismo con el kirchnerismo, dejando al descubierto una nueva etapa en la construcción del poder venezolano.