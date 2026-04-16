Trump anunció una tregua de diez días entre Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de diez días, una definición que marca un giro diplomático en uno de los focos más sensibles de Medio Oriente.

Según precisó, la tregua fue sellada luego de mantener "excelentes" conversaciones telefónicas con el presidente libanés Joseph Aoun y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En su mensaje, indicó que ambos líderes resolvieron iniciar formalmente el cese de hostilidades a las 5:00 p.m. EST, con el objetivo explícito de avanzar hacia la paz entre ambos países. El anuncio no solo impactó por la duración inicial del acuerdo, fijada en diez días, sino también porque se produce luego de semanas de bombardeos, incursiones israelíes en el norte y ataques de Hezbollah sobre territorio israelí.

Negociaciones directas en Washington tras más de 30 años

La tregua tiene como antecedente inmediato una instancia diplomática de alto valor simbólico: las primeras conversaciones directas entre Israel y Líbano en más de 30 años.Las negociaciones comenzaron este martes en Washington, en la sede del Departamento de Estado, con la presencia del secretario de Estado Marco Rubio.

Participaron del encuentro:

Yechiel Leiter , embajador israelí en Estados Unidos

, embajador israelí en Estados Unidos Nada Hamadeh Moawad , embajadora libanesa

, embajadora libanesa Marco Rubio, secretario de Estado

El dato sobresaliente es que se trató del primer contacto directo formal entre representantes de ambos países en más de tres décadas, aunque sin la participación del grupo chiita Hezbollah, aliado de Teherán.

Rubio calificó esa instancia como una "oportunidad histórica", y remarcó que el objetivo no se limita a un cese temporal de hostilidades, sino a la posibilidad de construir una solución permanente frente a 20 o 30 años de influencia de Hezbollah en la región.

La estrategia de Washington

Dentro del mismo anuncio, Trump señaló que instruyó al vicepresidente y al secretario de Estado para que trabajen junto a Israel y Líbano en el diseño de una paz duradera.

El mandatario estadounidense dejó planteado que la tregua de diez días debe funcionar como un marco inicial para una negociación política más profunda, destinada a reducir tensiones estructurales en la frontera norte israelí y a contener la escalada con Hezbollah.

La hoja de ruta, según lo expresado, apunta a consolidar el alto el fuego, abrir una instancia de negociación política bilateral, reducir la influencia armada de Hezbollah y alcanzar una paz duradera. La relevancia de este movimiento diplomático también reside en que corre en paralelo a otras negociaciones regionales sensibles vinculadas a Irán.

China interviene sobre Ormuz y respalda la distensión

En simultáneo con la tregua anunciada entre Israel y Líbano, China elevó su participación diplomática sobre otro eje crítico: la seguridad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético global.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con su par iraní Abbas Araghchi, en la que instó a Teherán a garantizar la seguridad y la libre navegación en la zona. Durante ese contacto, Wang sostuvo que la coyuntura actual atraviesa una "etapa crítica de transición de la guerra a la paz" y afirmó que "se abre una ventana para la paz", en línea con el nuevo escenario de distensión regional.

China, además, manifestó su disposición a desempeñar un "papel constructivo" para profundizar la distensión y avanzar hacia una paz sostenible en Medio Oriente.