Irán: la era de Mojtaba Jamenei comienza entre ataques y marchas

En una jornada marcada por una atmósfera de profunda conmoción y reafirmación ideológica, miles de ciudadanos iraníes se congregaron este lunes en los puntos neurálgicos de las principales ciudades del país para expresar su respaldo incondicional al nuevo guía supremo de la República Islámica, el ayatollah Mojtaba Jamenei. La movilización, que tuvo su epicentro en la céntrica plaza Enghelab (Revolución) de Teherán, funcionó como una contundente demostración de fuerza tras la designación del clérigo de 56 años como el tercer guía del sistema teocrático iraní.

Un proceso sucesorio bajo fuego

El nombramiento de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, fue formalizado el pasado domingo por la Asamblea de Expertos. Según el comunicado oficial emitido por este órgano gubernamental, el clérigo fue investido mediante un "voto decisivo" de sus miembros, consolidando así el relevo en la máxima jerarquía del poder político y religioso iraní.

Esta transición ocurre bajo una presión internacional sin precedentes. Tanto Estados Unidos como Israel habían manifestado abiertamente su oposición a la continuidad de la familia Jamenei en la cúpula del poder. Sin embargo, para los seguidores del régimen, esta designación no solo representa la continuidad de un legado, sino una respuesta directa a la incursión militar iniciada la semana pasada, la cual, según reportes locales, ha dejado un saldo de más de un millar de ciudadanos iraníes fallecidos.

Una nación en movilización permanente

La jornada de este lunes no se limitó exclusivamente a la capital. El fervor popular se trasladó a diversas ciudades estratégicas del territorio, donde los ciudadanos salieron a las calles para enarbolar banderas nacionales y portar retratos del nuevo ayatollah. Las principales manifestaciones se registraron en Shiraz, Kerman, Ahvaz, Tabriz y Hamedan, donde se replicaron consignas de rechazo a las potencias occidentales.

El tono de las marchas estuvo dominado por consignas de confrontación directa, bajo los gritos de "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel". Los participantes hicieron referencia constante al asesinato del anterior líder, Alí Jamenei, ocurrido el sábado 28 de febrero en un operativo conjunto estadounidense-israelí, tras 36 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder.

El sentimiento popular ante la crisis

Para los manifestantes, el relevo generacional es visto como una necesidad imperativa para sostener la estructura del sistema actual. "Hemos perdido a nuestro querido líder mientras encabezaba nuestra caravana contra los poderes arrogantes del mundo. La herida es demasiado profunda, pero ahora nos tranquiliza el nuevo líder, su digno sucesor, que llevará adelante la misión", declaró un asistente a la manifestación en Teherán ante los micrófonos de Press TV.

A pesar de la retórica de unidad y respaldo, la realidad operativa del país permanece bajo asedio. Mientras las multitudes expresaban su lealtad al nuevo guía supremo, el territorio iraní continuaba sufriendo ataques directos por parte de las fuerzas estadounidenses e israelíes, con bombardeos confirmados en las ciudades de Teherán e Isfahan. Esta escalada bélica sugiere que el mandato de Mojtaba Jamenei comenzará en un entorno de hostilidad abierta, donde la legitimidad interna será el pilar fundamental para enfrentar una confrontación externa que, lejos de amainar, se profundiza día a día.