Medio Oriente: Israel atacó infraestructura y combatientes de Hezbollah en El Líbano

La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo luego de que Israel atacara bases de lanzamiento de misiles, fábricas y distintos centros de mando en territorio iraní. Los bombardeos estuvieron dirigidos contra objetivos estratégicos vinculados a la estructura militar iraní, entre ellos instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica.

De acuerdo con la información difundida, entre los blancos alcanzados por la Fuerza Aérea israelí se encuentran centros de mando y fábricas dedicadas a la producción de motores de cohetes, lo que evidencia el carácter estratégico de la ofensiva.

Estas operaciones se enmarcan dentro de una campaña militar más amplia que se desarrolla en distintos puntos de la región y que involucra tanto ataques aéreos como incursiones terrestres, en medio de un escenario de creciente tensión.

Incursión terrestre israelí en el sur del Líbano

En paralelo con los bombardeos en Irán, el Ejército israelí informó que sus tropas iniciaron una redada en el sur del Líbano con el objetivo de atacar infraestructuras y combatientes del grupo chií Hezbollah. Según un comunicado militar difundido por las fuerzas armadas, durante la madrugada las tropas del equipo de combate del batallón, bajo el mando de la 36.ª División, llevaron adelante una incursión selectiva en la zona sur del Líbano.

El parte castrense explicó que la operación tiene como finalidad identificar y destruir instalaciones consideradas infraestructuras terroristas, así como neutralizar a los combatientes presentes en la zona.

Entre los objetivos operativos detallados por el ejército se encuentran:

Localizar infraestructuras vinculadas a Hezbollah.

Atacar posiciones consideradas estratégicas para el grupo.

Eliminar combatientes en el sur del Líbano.

Estas acciones se desarrollaron en el marco de una operación militar coordinada, que combinó acciones terrestres y ataques aéreos.

Bombardeos previos y fuego masivo sobre objetivos militares

Antes de que las tropas ingresaran al territorio libanés, el Ejército israelí indicó que realizó un intenso bombardeo previo sobre múltiples objetivos en la zona. De acuerdo con la información oficial, las fuerzas armadas dispararon "fuego masivo" contra diferentes blancos, utilizando tanto ataques aéreos como disparos desde tierra.

Este despliegue de fuerza tuvo como objetivo preparar el terreno para la incursión terrestre, debilitando las posiciones que Israel considera vinculadas con la estructura militar de Hezbollah.

La ofensiva se suma a una serie de operaciones que se vienen desarrollando en diferentes puntos del Líbano, lo que refleja la expansión del conflicto en la región.

Bombardeos en los suburbios del sur de Beirut

La actividad militar israelí también alcanzó el Dahie, el conjunto de suburbios ubicado en el sur de Beirut, capital del Líbano. Durante la mañana de este lunes, la aviación israelí llevó a cabo bombardeos en esta zona, considerada uno de los sectores donde Hezbollah mantiene presencia.

Estos ataques forman parte de la campaña de bombardeos que Israel viene ejecutando en distintos puntos del territorio libanés, en el marco de la escalada militar que se desencadenó en los últimos días.

El contexto de la escalada del conflicto

La intensificación de los enfrentamientos se produce luego de una serie de acontecimientos que ampliaron el alcance del conflicto. Tras la muerte en el primer ataque de la guerra contra Teherán del líder supremo iraní, Alí Jamenei, el grupo Hezbollah lanzó un ataque contra el norte de Israel hace exactamente una semana.

Ese episodio desencadenó una respuesta militar israelí, que incluyó una incursión terrestre en territorio libanés y una campaña de bombardeos contra distintos puntos del país. De esta manera, el conflicto pasó a involucrar operaciones simultáneas en varios frentes, con acciones militares que abarcan Irán, Israel y el Líbano.

Víctimas y desplazamientos en el Líbano

El impacto humanitario de los enfrentamientos se refleja en las cifras difundidas por el Ministerio de Salud Pública del Líbano, que informó que al menos 394 personas murieron como consecuencia de los ataques israelíes contra el país.

Entre las víctimas fatales se encuentran 83 niños, lo que evidencia el alcance de la violencia generada por los bombardeos. Además de las víctimas mortales, los ataques provocaron un desplazamiento masivo de población. Según los datos oficiales:

112.000 personas se encuentran alojadas en albergues oficiales.

Se estima que al menos 200.000 personas debieron abandonar sus hogares.

Estas cifras reflejan la magnitud del impacto social y humanitario que la escalada militar está generando en territorio libanés.