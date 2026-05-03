EE.UU. endurece sanciones contra Cuba y escala la tensión diplomática

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, avanzó con un nuevo paquete de sanciones contra el régimen cubano, en una decisión que profundiza la política de presión sobre la isla. La medida fue formalizada a través de una orden ejecutiva firmada este viernes, que apunta directamente a quienes, según Washington, son responsables de la represión interna y de acciones que afectan la seguridad nacional estadounidense.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Casa Blanca, la iniciativa busca sancionar a los actores vinculados a violaciones graves de los derechos humanos, corrupción gubernamental y apoyo al aparato de seguridad cubano. El documento establece que las nuevas restricciones alcanzarán a un amplio espectro de personas y entidades relacionadas con el gobierno de Cuba.

Alcance de las sanciones y sectores afectados

La orden ejecutiva introduce un esquema de medidas que amplía el alcance de las sanciones ya existentes. En concreto, el gobierno estadounidense determinó que serán alcanzados:

Entidades, personas o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano

Individuos vinculados a corrupción gubernamental

Responsables de violaciones graves de derechos humanos

Agentes, funcionarios o colaboradores materiales del gobierno cubano

Además, la normativa autoriza la aplicación de sanciones a quienes hayan realizado o facilitado transacciones con personas o entidades previamente sancionadas por Estados Unidos. Este punto amplía el radio de impacto de la medida, al incluir a intermediarios y actores financieros.

En términos operativos, la administración estadounidense anunció que procederá a congelar activos de personas y entidades vinculadas al gobierno cubano y bloquear transacciones financieras relacionadas con los sancionados. Los sectores señalados como prioritarios en este esquema son: energía, defensa, finanzas y minería. La medida también contempla sanciones dirigidas a familiares de las personas alcanzadas, así como a quienes brinden apoyo financiero o material al gobierno cubano.

Argumentos de seguridad nacional

Desde Washington, la decisión se sustenta en consideraciones vinculadas a la seguridad nacional y la política exterior. El comunicado de la Casa Blanca sostiene que "el régimen cubano se alía con países y actores malintencionados hostiles a Estados Unidos", y que incluso facilita operaciones militares y de inteligencia.

Entre los argumentos expuestos, se menciona que Cuba "alberga instalaciones de adversarios extranjeros dedicadas a obtener y explotar información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos". Asimismo, se señala que mantiene vínculos estrechos con estados patrocinadores del terrorismo, citando específicamente al Gobierno de Irán.

En esa línea, el documento afirma que la isla proporciona refugio seguro a grupos terroristas transnacionales, incluyendo a Hezbolá, lo que refuerza la justificación de las sanciones en términos estratégicos.

Falta de precisiones sobre los afectados

A pesar de la amplitud de las medidas anunciadas, el comunicado oficial no detalla quiénes serán específicamente los individuos o entidades alcanzados por la orden ejecutiva. Esta ausencia de nombres concretos deja abierta la implementación futura de las sanciones, que podrían aplicarse de manera progresiva.

La respuesta de Cuba

El gobierno cubano reaccionó con firmeza ante el anuncio de Washington, rechazando las sanciones y calificándolas como "ilegales y abusivas". Desde La Habana, las autoridades interpretaron la medida como un nuevo endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace más de seis décadas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó su postura a través de la red social X, donde sostuvo que el gobierno estadounidense responde con "medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas" en un contexto marcado por la movilización de más de medio millón de cubanos en La Habana durante el 1 de Mayo.

En sus declaraciones, Rodríguez afirmó: "La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos". Y agregó: "Estas acciones demuestran la intención de imponer, una vez más, un castigo colectivo al pueblo cubano".