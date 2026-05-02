Donald Trump confirmó que evalúa una propuesta de Irán para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que está revisando una nueva propuesta presentada por Irán destinada a poner fin a la guerra en curso. La declaración se produjo antes de abordar el Air Force One, momento en el cual el mandatario adelantó que recibiría la redacción exacta del documento y que brindaría detalles más adelante.

El plan iraní llegó a Washington a través de Pakistán, según reportes difundidos por los medios iraníes Tasnim y Fars. Esta iniciativa se presenta como una respuesta directa a una propuesta previa elaborada por la administración estadounidense, lo que evidencia un canal diplomático activo, aunque cargado de tensiones.

La reacción inicial de Trump

A través de su cuenta en la red Truth Social, Trump dejó entrever escepticismo respecto del contenido del plan. En su mensaje, afirmó:

"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP".

Esta declaración refleja una postura firme y condicionante por parte de Washington, sugiriendo que cualquier avance dependerá de concesiones significativas por parte de Teherán.

Dos propuestas, dos enfoques

La diferencia estructural entre ambas iniciativas es notable:

Propuesta iraní: 14 puntos

14 puntos Propuesta estadounidense: 9 puntos

El documento presentado por Irán incorpora una serie de demandas clave que buscan redefinir el equilibrio en la región y garantizar condiciones favorables para el país.

Entre los aspectos más destacados del plan iraní se incluyen:

Garantías de no agresión por parte de Estados Unidos

por parte de Estados Unidos Retirada de fuerzas estadounidenses de las inmediaciones del territorio iraní

de las inmediaciones del territorio iraní Levantamiento del bloqueo naval

Liberación de activos iraníes congelados

Pago de indemnizaciones

Eliminación de sanciones económicas

Fin de los combates en todos los frentes, incluyendo Líbano

Además, la propuesta introduce un elemento estratégico de alto impacto: un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito en el estrecho de Ormuz, considerado un punto neurálgico para el comercio global de petróleo y gas natural.

El factor tiempo: 30 días vs. dos meses

Uno de los puntos de mayor divergencia entre ambas partes es el plazo para alcanzar una resolución. Mientras Irán plantea cerrar el conflicto en un período de 30 días, Estados Unidos había propuesto previamente un alto el fuego de dos meses.

Actualmente, se mantiene una tregua de tres semanas, lo que añade presión a las negociaciones en curso. Teherán ha dejado en claro su intención de acelerar el proceso, acortando los tiempos sugeridos por Washington y buscando una resolución rápida y definitiva.

La postura iraní: diplomacia o confrontación

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, declaró a la emisora estatal IRIB que la propuesta presentada tiene como objetivo poner fin al conflicto de manera definitiva.

En sus palabras, el escenario actual coloca a Estados Unidos ante una decisión clave: optar por la vía diplomática o continuar con una estrategia de confrontación. Esta afirmación subraya la intención de Irán de posicionarse como actor dispuesto al diálogo, aunque bajo condiciones específicas.

Expectativa y canales abiertos

La respuesta oficial del gobierno estadounidense se espera en los próximos días y será transmitida a través de los países mediadores involucrados en el proceso. Este detalle confirma que, más allá de las declaraciones públicas, existen canales diplomáticos activos que sostienen la negociación.

En este contexto, Irán aguarda una reacción formal mientras insiste en la urgencia de una solución. La combinación de una tregua vigente, propuestas contrapuestas y declaraciones firmes configura un escenario delicado, donde cada movimiento puede inclinar la balanza hacia la paz o la continuidad del conflicto.

Un equilibrio inestable

El intercambio de propuestas entre Washington y Teherán revela tanto la posibilidad de un acuerdo como la profundidad de las diferencias existentes. La revisión del documento por parte de Trump marcará un punto de inflexión en un proceso donde el tiempo, la voluntad política serán determinantes.

La atención internacional permanece centrada en los próximos pasos, en un momento donde la diplomacia enfrenta una prueba decisiva.