EE.UU. lanzó la cuarta ola de ataques y reactivó el bloqueo naval a Irán

El escenario geopolítico en Oriente Medio ha entrado en una fase de extrema volatilidad tras la confirmación de que el bloqueo naval de Estados Unidos a todos los buques mercantes e industriales que entran y salen de los puertos iraníes entró plenamente en vigor este martes por la tarde. La medida de fuerza, que había sido anticipada por el Comando Central estadounidense (CENTCOM), reconfigura de inmediato el panorama de seguridad marítima global y enciende las alarmas sobre una confrontación abierta de proporciones mayores.

Esta drástica reactivación del cerco marítimo se produce apenas un día después de que el presidente Donald Trump declarara públicamente la intención de su gobierno de reinstaurar el bloqueo, asumiendo de manera explícita el rol de "guardián" del estrecho de Ormuz. A través de una comunicación en la red social X, el CENTCOM ratificó el plazo de ejecución establecido para las 4:00 p.m., hora del este de EE.UU. (equivalente a las 17:00 de Argentina), detallando que de forma paralela las fuerzas norteamericanas estaban ya ejecutando nuevos ataques directos contra las capacidades operativas iraníes en las inmediaciones del estrecho.

La Reanudación de la Ofensiva y el Giro Económico de la Casa Blanca

El despliegue militar actual no es un evento aislado, sino la reanudación de una estrategia de presión asfixiante que ya se había implementado previamente. En un periodo de aproximadamente dos meses, transcurrido entre los meses de abril y junio, Estados Unidos impuso un severo bloqueo a las terminales portuarias iraníes que se extendió desde el epicentro del Medio Oriente hasta aguas del océano Índico, cubriendo una distancia de miles de kilómetros.

La arquitectura financiera que sostiene este despliegue militar ha sufrido modificaciones de última hora en el discurso de la Casa Blanca. Si bien el lunes el presidente Donald Trump propuso una polémica medida consistente en cobrar a las navieras comerciales un arancel del 20 % del valor de su carga para reembolsar los costos operativos de Estados Unidos por "proporcionar seguridad" en el Estrecho de Ormuz, el mandatario modificó sustancialmente su postura este martes. De acuerdo con informes emitidos por la cadena televisiva estadounidense CNN, el enfoque cambió hacia la concertación de "acuerdos comerciales y de inversión... en Estados Unidos" que serán realizados directamente por las naciones aliadas del Golfo Pérsico.

Defensa Aérea en Kuwait y Nuevas Acciones Militares Directas

La respuesta militar ante las represalias de Irán se ha activado de manera inmediata en los países vecinos. Las fuerzas de defensa norteamericanas debieron utilizar sus sistemas de misiles Patriot para proteger el territorio de Kuwait frente a una oleada de ataques de represalia lanzados por fuerzas iraníes durante la jornada del martes. De acuerdo con declaraciones emitidas bajo condición de anonimato por dos funcionarios de Estados Unidos, estas operaciones defensivas se llevaron a cabo en un contexto de vulnerabilidad logística, debido a que las reservas de proyectiles interceptores Patriot son limitadas.

A la par de estas misiones defensivas, el ejército estadounidense ejecutó nuevos bombardeos contra objetivos militares específicos en territorio de Irán con el fin explícito de neutralizar de forma proactiva lo que la administración norteamericana define como "amenazas emergentes". Uno de los funcionarios consultados caracterizó la situación regional actual como un "entorno dinámico", subrayando que las unidades de combate de EE.UU. mantendrán los ataques preventivos y de contención en territorio iraní al tiempo que aseguran la integridad territorial de sus socios en el Golfo Pérsico.

Detalles Técnicos y Logísticos de la Operación de Seguridad:

Hora de Entrada en Vigor: Martes a las 4:00 p.m. hora del este de EE.UU. (17:00 hora de Argentina).

Frontera Geográfica Anterior: El primer bloqueo (abril-junio) se extendió desde los puertos de Medio Oriente hasta el Océano Índico.

Sistemas de Intercepción Utilizados: Baterías de misiles antiaéreos y antimisiles Patriot estacionadas en Kuwait.

Canal de Financiación Alternativo: Cancelación del cobro del 20 % a navieras comerciales por compromisos de inversión de los países del Golfo Pérsico en la economía estadounidense.

Ruptura Formal del Memorando de Entendimiento de Islamabad

En el frente diplomático, la frágil arquitectura de distensión se ha desmoronado por completo. El viceministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró de manera contundente este martes que su gobierno no mantiene "ninguna obligación" en pie respecto al acuerdo de 14 puntos que había sido consensuado entre Teherán y Washington el mes pasado.

El diplomático persa expuso en una entrevista concedida a la emisora estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) los motivos que invalidan el documento:

El pilar fundamental del denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad consistía en poner un fin absoluto a las hostilidades.

Dicho fin exigía un cese inmediato y permanente de la guerra y, en términos operativos, la suspensión total de las misiones militares dirigidas contra Irán.

El alto el fuego debía extenderse de igual modo a otros frentes regionales, incluyendo de forma expresa al Líbano.

Gharibabadi denunció que las operaciones de las fuerzas militares de Israel no se detuvieron y continuaron atacando al grupo militante Hezbollah (organización que cuenta con el respaldo estratégico de Teherán) en territorio libanés, a pesar de los términos contemplados en la tregua integrada en el acuerdo marco de alto el fuego patrocinado por EE.UU. e Irán. Al haberse vulnerado este compromiso, el viceministro iraní sentenció que, en la práctica, ninguna de las cláusulas del Memorando de Islamabad continúa vigente o es vinculante, ni para la República Islámica de Irán ni para el gobierno de los Estados Unidos, dando por terminada la vía diplomática acordada en la capital pakistaní.