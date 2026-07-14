Un grupo de rescatistas debió evacuar a una perra de una montaña por haber ingerido marihuana

Lo que comenzó como una caminata rumbo a la cima del Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido, terminó convirtiéndose en un amplio operativo de rescate para salvar la vida de Tokyo, una perra labrador retriever de cinco años que sufrió una grave descompensación durante el recorrido.

El episodio ocurrió mientras el animal ascendía junto a su dueña, Christina Bluhme, quien se dedica al adiestramiento de perros, y otros integrantes de su familia. En medio del trayecto, Tokyo comenzó a mostrar signos de agotamiento, perdió la estabilidad y finalmente quedó completamente inmovilizada.

Con el paso de las horas, los especialistas determinaron que la causa del cuadro había sido la ingestión de una importante cantidad de cannabis, situación que obligó a desplegar un rescate en una zona de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

La evacuación demandó la participación de 12 integrantes de un equipo especializado y culminó con la recuperación total del animal tras recibir tratamiento veterinario.

Los primeros síntomas aparecieron cerca de la cumbre

Tokyo realizaba el ascenso acompañada por Christina Bluhme, su hijo y otros dos perros cuando comenzaron a advertir que algo no estaba bien. Según relató posteriormente la propietaria, la labradora empezó a presentar signos de agotamiento mientras transitaban el sendero de montaña.

Poco después, el cuadro se agravó. La perra comenzó a tambalearse, perdió progresivamente la capacidad para desplazarse y finalmente se desplomó, sin poder continuar el recorrido hacia la cima.

"Tuvo un muy mal viaje, fue una experiencia aterradora", expresó Bluhme, según consignó la agencia AP, al recordar lo ocurrido. La mujer explicó que en ningún momento imaginó que su mascota pudiera estar sufriendo los efectos de una sustancia narcótica.

Una situación crítica en plena montaña

Cuando ocurrió la descompensación, la familia llevaba más de tres horas de ascenso y ya se encontraba cerca de la cumbre del Ben Nevis, una montaña de 1.345 metros de altura, ubicada en las Tierras Altas de Escocia. Las condiciones del entorno complicaban todavía más la situación.

En ese momento llovía y la temperatura ambiente era de 5 grados, factores que dificultaban cualquier intento de continuar caminando o descender sin asistencia especializada. Ante ese escenario, Christina Bluhme entendió que el ascenso debía darse por terminado y decidió solicitar ayuda.

Aunque no obtuvo respuestas concretas por parte de la policía, el grupo tuvo un encuentro fortuito con integrantes del Lochaber Mountain Rescue Team, un cuerpo de voluntarios que regresaba luego de participar en la evacuación en helicóptero de un turista herido.

El operativo para evacuar a Tokyo

Al encontrarse con la familia, los integrantes del Lochaber Mountain Rescue Team comenzaron inmediatamente las tareas de rescate. Los voluntarios colocaron a la labradora, de 25 kilogramos, sobre una camilla especialmente preparada para este tipo de intervenciones y la trasladaron hasta la base de la montaña.

Una vez finalizado el descenso, un veterinario esperaba al equipo para iniciar la evaluación clínica del animal. En un primer momento, los especialistas sospecharon que Tokyo podía sufrir una lesión en la columna vertebral debido a la forma en que había perdido la movilidad.

Sin embargo, los estudios posteriores llevaron a una conclusión completamente distinta.

El diagnóstico confirmó una intoxicación por cannabis

Luego de un examen más exhaustivo, los veterinarios advirtieron que el comportamiento del animal no respondía a un problema traumatológico. Los especialistas determinaron que la perra se encontraba bajo algún tipo de neurotoxina, ya que perdía constantemente el conocimiento.

Ante esa situación, realizaron una consulta con un centro de control de intoxicaciones, donde confirmaron que los síntomas coincidían con un cuadro de intoxicación por cannabis. Con el diagnóstico establecido, los profesionales administraron la medicación correspondiente.

El tratamiento tuvo resultados positivos y permitió que Tokyo se recuperara completamente.

Una recuperación rápida y un importante costo veterinario

Tras recibir la atención adecuada, la evolución del animal fue favorable. Christina Bluhme explicó que la recuperación fue prácticamente inmediata. "Al día siguiente fue como si nunca hubiera pasado nada. Se recuperó tan rápido, y yo soy la que sigue un poco afectada", expresó.

La propietaria también se refirió al costo económico que implicó la atención veterinaria. La factura ascendió a 1.000 libras, una cifra equivalente a casi dos millones de pesos argentinos. Pese al elevado gasto, aseguró que el desembolso "valió la pena", considerando que permitió salvar la vida de su mascota.

Luego del episodio, tanto Christina Bluhme como los integrantes del equipo de rescate realizaron una advertencia sobre la presencia de restos de cannabis y otras sustancias tóxicas en zonas naturales.

Según indicaron, este tipo de situaciones son más frecuentes de lo que parecen, por lo que recomendaron extremar los cuidados al recorrer senderos de montaña y otros espacios abiertos con animales.

La propia Bluhme manifestó su sorpresa por lo ocurrido. "Hay que ser conscientes de que pueden encontrarse drogas abandonadas y otras sustancias tóxicas incluso en los parajes naturales más bonitos. Fue algo con lo que nunca imaginé que nos encontraríamos", concluyó.