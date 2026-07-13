Bukele quedó oficialmente designado para competir por un tercer mandato

Nuevas Ideas confirmó este lunes la designación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como su candidato para competir por un tercer mandato consecutivo de seis años en las elecciones previstas para febrero próximo. La decisión se produce después de una polémica reforma constitucional que habilita la reelección indefinida, un cambio que redefine el escenario político salvadoreño de cara a los comicios de 2027.

La oficialización de la candidatura fue difundida a través del sitio web de Nuevas Ideas (NI), donde el partido publicó el listado de los "ganadores, según el total de votos escrutados ordenados de mayor a menor" correspondientes a las elecciones primarias realizadas este domingo. En ese listado aparece la fotografía de Bukele, de 44 años, acompañada por la leyenda "presidente".

Sin embargo, la publicación del partido no incluyó información sobre aspectos relevantes del proceso interno. Entre los datos ausentes figuran el porcentaje de votos obtenido por Bukele y la confirmación de si existió algún otro aspirante en la competencia interna. Esta situación fue reportada por el sitio DW.

Una candidatura en un escenario marcado por la reforma constitucional

La postulación de Bukele representa un nuevo paso dentro de un proceso político que ha generado amplio debate debido a la reforma constitucional que le permitió aspirar a un nuevo período presidencial.

El mandatario ya acumula dos períodos consecutivos en el cargo y quedó habilitado para competir por una nueva administración gracias a esa controvertida modificación constitucional, que abrió la posibilidad de la reelección indefinida.

Hasta el momento, Bukele no se ha pronunciado públicamente sobre el resultado de las elecciones internas de Nuevas Ideas, pese a que su nombre figura como el candidato elegido por la fuerza política oficialista.

El calendario electoral rumbo a 2027

Tras superar la instancia partidaria, el proceso electoral continuará con los plazos establecidos por las autoridades competentes.

Como siguiente paso hacia las elecciones de 2027, el presidente deberá inscribir oficialmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De acuerdo con el calendario electoral, ese trámite deberá concretarse antes del 19 de noviembre de 2026, fecha establecida para formalizar las postulaciones de cara al proceso electoral.

Popularidad sostenida y nuevos desafíos

La candidatura de Bukele se apoya en un contexto de amplia popularidad, respaldada por diversas encuestas que mantienen al mandatario con altos índices de aprobación.

Ese respaldo ciudadano está asociado principalmente a la reducción de la violencia y al combate contra las pandillas, dos ejes centrales de su gestión que transformaron el panorama de seguridad del país.

No obstante, las mismas mediciones también reflejan la existencia de crecientes demandas en materia económica, un aspecto que aparece como uno de los principales desafíos en el escenario político y social de cara al próximo proceso electoral.

La estrategia de seguridad y el debate sobre los derechos humanos

Uno de los pilares del gobierno de Bukele ha sido la denominada guerra contra las pandillas, una política que, según la información disponible, permitió reducir la criminalidad a mínimos históricos en El Salvador.

En ese marco, bajo un estado de excepción vigente desde 2022, el Gobierno impulsó una ofensiva contra las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, organizaciones que fueron declaradas terroristas por Estados Unidos.

La estrategia de seguridad es presentada como uno de los principales factores que explican la elevada aceptación del mandatario entre la población. Sin embargo, también ha sido objeto de cuestionamientos.

Según organizaciones internacionales, la implementación de estas medidas habría tenido como contrapartida violaciones de derechos humanos y una limitación de libertades, aspectos que continúan formando parte del debate en torno al modelo de seguridad impulsado por el Gobierno salvadoreño.

Los principales datos del proceso