El aterrador mensaje del tirador de Texas a una chica horas antes de la masacre

Salvador Ramos, de 18 años, abrió fuego el martes en una escuela primaria en Uvalde, Texas (Estados Unidos) y mató al menos a 19 niños y dos profesores, además de balear minutos antes a su abuela en este pequeño pueblo al oeste de San Antonio. Finalmente, murió en un tiroteo con la Policía. Su historia de vida y hasta un último mensaje enviado horas antes de la masacre generaron estupor.

QUIÉN ERA SALVADOR RAMOS, EL AUTOR DE LA MASACRE DE LA ESCUELA DE TEXAS

Salvador Ramos era un adolescente solitario que sufría bullying por un impedimento del habla en su infancia, tenía una vida familiar complicada y arremetía violentamente contra compañeros y extraños recientemente y a lo largo de los años, dijeron amigos y familiares.

Santos Valdez Jr., quien conocía a Ramos desde la primaria, contó que dejó la amistad por el comportamiento violento. Juntos solían jugar a “Fortnite” y “Call of Duty”. Pero una vez, Ramos se detuvo en un parque donde a menudo jugaban al baloncesto y tenía cortes en toda la cara. Primero dijo que un gato le había arañado la cara. Y en realidad se había cortado la cara con cuchillos.

Ya en la secundaria, Ramos fue víctima de acoso, tanto físico como en las redes sociales. En una ocasión, además, publicó una foto de sí mismo usando delineador de ojos negro, lo que provocó una serie de comentarios usando un término despectivo para una persona gay.

Otro excompañero comentó que recibió una foto del asesino en el que le enseñaba un arma y una bolsa llena de municiones. Fue hace cuatro días y él no dudó en preguntarle por qué tenía eso. Ramos le contestó: “No te preocupes. Me veo muy diferente ahora, no me reconocerías”.

EL ESCALOFRIANTE MENSAJE QUE SALVADOR RAMOS ENVIÓ ANTES DE LA MASACRE DE TEXAS

Las armas las había comprado este mismo mes, tras cumplir los 18 años, y hace tan solo unos días publicó imágenes de ellas en Instagram. En un chat también avisó de su matanza realizada el 24 de mayo.

A través del chat, Salvador Ramos (@sal8dor) le escribió a una mujer de California e insinuó qué iba a hacer.

“Vas a republicar mis fotos de armas”, a lo que ella respondió: “Qué tienen que ver tus armas conmigo”. “Solo quería etiquetarte”, señaló él. Después, a las 5.43 de la mañana del martes, el joven le envió un mensaje y le dijo: “Estoy a punto”.

El chat Salvador Ramos, antes de cometer la masacre de la escuela en Texas (Web)

La chica preguntó “a punto de qué”, a lo que él contestó: “Te lo diré antes de las 11″. Le comunicó que le enviaría un mensaje en una hora y la instó a responder.

“Tengo un pequeño secreto que quiero contarte”, agregó con un emoji de una cara sonriente cubriendo su boca. “Agradecé que te haya etiquetado”, agregó el muchacho.

“No, es que me da miedo. Apenas te conozco y me etiquetas en una foto con unas armas”, respondió ella.