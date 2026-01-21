El avión presidencial que llevaba a Trump a Davos tuvo que regresar: ¿qué pasó?

El avión presidencial de Estados Unidos que trasladaba al presidente Donald Trump rumbo al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, debió regresar de manera preventiva a una base militar en Washington luego de que se detectara una falla eléctrica durante el inicio del vuelo. El episodio obligó a activar los protocolos de seguridad y a cambiar de aeronave para que el mandatario pudiera continuar con su agenda internacional.

Según informaron fuentes oficiales, el Air Force One presentó un problema eléctrico considerado menor poco después del despegue. Ante esa situación, la tripulación resolvió interrumpir el trayecto y retornar a la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington, con el objetivo de garantizar la seguridad del presidente y de toda la comitiva a bordo.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que la anomalía fue detectada cuando el avión llevaba aproximadamente 45 minutos de vuelo. Como medida de precaución, se tomó la decisión de regresar a la base, donde la aeronave aterrizó nuevamente alrededor de la 1.20 de la madrugada, hora de la Argentina.

Una vez en tierra, Trump descendió del avión y abordó otra aeronave para retomar el viaje rumbo a Europa. Pasadas las 2 de la madrugada de la Argentina, el mandatario subió a un C-32A que, al transportar al presidente, adoptó nuevamente el indicativo Air Force One, y partió desde Estados Unidos con destino a Davos. Las autoridades anticiparon que el incidente generaría un retraso en su arribo a Suiza, aunque sin afectar su participación prevista en el foro.

De acuerdo con los periodistas que viajaban a bordo del primer avión, las luces de la cabina presidencial se apagaron brevemente tras el despegue, un episodio que generó inquietud entre los pasajeros. Sin embargo, no se ofrecieron explicaciones técnicas detalladas en ese momento sobre el origen exacto de la falla.

Los dos aviones que actualmente cumplen la función de Air Force One se encuentran en servicio desde hace casi cuatro décadas. Si bien han sido sometidos a numerosas actualizaciones y modificaciones, su antigüedad ha vuelto a quedar en el centro del debate tras este nuevo incidente. Boeing trabaja desde hace años en el reemplazo de estas aeronaves, aunque el programa acumula retrasos y sobrecostos.

El Air Force One cuenta con sistemas altamente especializados, diseñados para garantizar la seguridad del presidente en una amplia gama de escenarios. Entre sus características se incluyen blindaje contra radiación, tecnología antimisiles y avanzados sistemas de comunicación que permiten al mandatario mantenerse en contacto permanente con las Fuerzas Armadas y emitir órdenes desde cualquier punto del planeta.

En este contexto, volvió a mencionarse el controvertido regalo que la familia gobernante de Qatar realizó a Trump el año pasado: un lujoso avión Boeing 747-8 jumbo destinado a ser incorporado a la flota presidencial. La decisión generó un fuerte escrutinio político y mediático, y la aeronave aún se encuentra en proceso de adaptación para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad del Air Force One. Incluso, Leavitt bromeó con los reporteros al señalar que, "en este momento", el jet qatarí sonaba "mucho mejor".

No se trata de un hecho aislado. En febrero pasado, un avión de la Fuerza Aérea que transportaba al secretario de Estado Marco Rubio rumbo a Alemania tuvo que regresar a Washington por un problema mecánico. En octubre, una aeronave militar que llevaba al secretario de Defensa Pete Hegseth realizó un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas.

Trump tiene previsto intervenir este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, donde su discurso se enfocará en cuestiones económicas internas, como el costo de vida y el acceso a la vivienda. El mensaje busca responder a críticas de sectores de su electorado, que le reprochan haber priorizado durante su primer año de mandato la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.

Antes de abordar el primer Air Force One, el presidente había anticipado el tono del viaje con una frase breve ante la prensa: "Este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar".